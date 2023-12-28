Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, chạm đáy vận xui, sự nghiệp tiêu tan, hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 03:00

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng nay, thứ 5 ngày 28/12/2023. Khi Hung Tinh chiếu mệnh, bạn khó lòng mà thoát ra được nên phải cẩn trọng để hạn chế rủi ro.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, tuổi Dần quá chủ quan, không chịu lắng nghe lời góp ý của bất cứ ai. Bản mệnh cần phải hạ cái tôi xuống một chút thì mới có thể nhận ra thiếu sót của bản thân. Nếu vừa gặp phải thất bại trong khoảng thời gian vừa qua thì nay chính là thời điểm thích hợp để tuổi Dần nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm để không còn mắc phải trong tương lai. Làm được như vậy, bản mệnh mới có thể tiến bộ.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, chạm đáy vận xui, sự nghiệp tiêu tan, hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, nếu đã có người yêu, con giáp này không nên giữ thái độ nghi ngờ nửa kia rồi lại lo trước lo sau như vậy. Nếu có gì khúc mắc, bản mệnh nên thẳng thắn trao đổi với nửa kia để trắng đen rõ ràng.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, tuổi Thìn cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc phải bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, chạm đáy vận xui, sự nghiệp tiêu tan, hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên Tuổi Thìn hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, do ảnh hưởng của Tương Phá nên người tuổi Tỵ phải đón nhận kết quả không như ý. Thế nhưng đó cũng là lời nhắc nhở để bạn cần tập trung vào những thách thức ngay trước mắt – thay vào đó, bạn nên nhìn xa về tương lai, vì có thể sẽ khám phá ra nhiều cơ hội và giá trị quan trọng hơn.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/12/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, chạm đáy vận xui, sự nghiệp tiêu tan, hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay Thiên Quan khiến con giáp tuổi Tỵ chỉ muốn trốn tránh vấn đề nhưng việc đó sẽ chẳng giúp ích gì. Bạn hoàn toàn có thể trì hoãn việc này nhưng không nên trốn tránh nữa. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay. Khi thời tiết lạnh, nên trang bị dụng cụ sưởi hoặc lò sưởi làm ấm không khí và đóng cửa để tránh gió lùa vào nhà.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023. Vận xui cực lớn đang kéo đến, bản mệnh nên tìm cách vượt qua nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 5 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 40 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 40 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề