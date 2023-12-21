Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 03:00

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023. Vận xui cực lớn đang kéo đến, bản mệnh nên tìm cách vượt qua nhé.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, Thiên Quan tác động nên có thể vì một vài lý do nào đó không thể hoàn thành những kế hoạch đã đề ra. Đáng ngạc nhiên là bạn không cảm thấy quá hối hận mà tiếp nhận bình thản như không có gì quá nghiêm trọng.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn hiện tại cũng chỉ là tạm thời, vì thế đừng để nỗi buồn che mờ đi sự khôn ngoan của mình bạn nhé. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn thử tìm hiểu xem bản thân đang thiếu, đang yếu ở đâu để tìm cách điều chỉnh, tránh không bị sai đường lạc lối quá lâu.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, tuổi Dần không được hăng hái khi bắt tay vào công việc. Khi được phân công nhiệm vụ, bản mệnh cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong. Đừng để thái độ làm việc này khiến bản thân gây ra sai sót trong công việc. Con giáp này hãy tìm cách chấn chỉnh tinh thần của mình, đừng khiến hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt lãnh đạo cũng như mọi người xung quanh.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, người tuổi Mùi luôn phải tỉnh táo và cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân. Sự hiếu thắng khiến bạn phải đối diện với những hậu quả không lường. Hãy học cách sống khiêm tốn, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước để có được bài học cho bản thân.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/12/2023, 3 con giáp Thiên Quan tác động, vận mệnh cực xui, hao tài tốn của, tài lộc tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc bạn nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến với mình. May mắn là tình duyên hòa hợp, 2 người hiểu nhau hơn, không còn xảy ra những cuộc tranh cãi vì những vấn đề nhỏ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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