Đúng hôm nay thứ 2 ngày 30/10/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, cẩn trọng sạt nghiệp trắng tay

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 06:22

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/10/2023. Thần Tài ghét bỏ, xui xẻo vây quanh, cẩn trọng mất tiền mất của. 

 

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/10/2023, chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Mão trong sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Đúng hôm nay thứ 2 ngày 30/10/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, cẩn trọng sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Mão với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/10/2023, cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện xã giao của tuổi tuổi Tỵ. Vì quá cứng đầu cứng cổ, thường khăng khăng làm theo ý mình nên gạt bỏ ý kiến của người khác, gây mất lòng không ít người xung quanh.

Đúng hôm nay thứ 2 ngày 30/10/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, cẩn trọng sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm vợ chồng cũng không khá hơn bởi bản mệnh thường xuyên đề cao cái tôi cá nhân, khiến nửa kia cảm thấy mình không được tôn trọng. Cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên không khỏi xuất hiện rạn nứt.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên hạn chế thực hiện các công việc trọng đại khác. Nếu điều kiện cho phép, hãy hoãn kế hoạch sang thời điểm khác thích hợp hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 30/10/2023, tuổi Ngọ chịu tác động từ hung tinh Thiên Quan nên vận khí ngày thứ 2 không mấy thuận lợi. Điềm báo tử vi cho thấy công việc gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, con giáp này được nhắc nhở cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân xuất hiện hãm hại lúc nào không hay. Có lẽ bản mệnh nên rèn luyện cho mình thói quen cẩn thận, làm việc chu đáo, thận trọng, không để cho kẻ xấu có cơ hội nhìn thấy sai sót của mình.  

Đúng hôm nay thứ 2 ngày 30/10/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, cẩn trọng sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm có phần xa cách. Ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên Ngọ không thực sự cảm nhận được sự quan tâm của đối phương đối với mình. Có những lúc bản mệnh thực sự thấy cô đơn khi mà nửa kia không hiểu được suy nghĩ của mình. Người độc thân có những nỗi niềm riêng không biết phải tỏ bày cùng ai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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