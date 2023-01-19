Đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, phát tài giàu có dịp năm mới, lộc lá ngút ngàn bất chấp xui xẻo, bùng lên giàu có, tiền tài nằm gọn trong tay

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 17:43

Tử vi dự báo đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch), 3 con giáp này phát tài giàu có dịp năm mới, lộc lá ngút ngàn bất chấp xui xẻo, bùng lên giàu có, tiền tài nằm gọn trong tay

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch) sắp tới của người tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. 3 tháng cuối năm 2019 chính là thời điểm để người tuổi Thìn gây dựng và phát triển sự nghiệp. Thời điểm 7 ngày tới, tuổi Thìn là một trong ít những con giáp có vận khí hanh thông, không những công việc thuận lợi hơn trước mà chuyện tình cảm cũng ngày càng thăng hoa. Thìn được quý nhân che chở, mưu sự dễ thành, hứa hẹn những thành công mang tính đột phá.

Đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, phát tài giàu có dịp năm mới, lộc lá ngút ngàn bất chấp xui xẻo, bùng lên giàu có, tiền tài nằm gọn trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Dù trong cuộc sống hay trong công việc họ luôn tỏ ra là người lạc quan, tầm nhìn đặc biệt tốt. Đặc biệt, Dậu tương đối hào phóng nên dễ gặp được bạn bè tốt.

Đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, phát tài giàu có dịp năm mới, lộc lá ngút ngàn bất chấp xui xẻo, bùng lên giàu có, tiền tài nằm gọn trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch) sắp tới, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Người tuổi Dậu có hy vọng mới trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh không còn ngồi chờ cơ hội đến nữa. Vì vậy mà Dậu có thể đạt được mục đích trong thời gian ngắn và từ đó cuộc sống trở nên viên mãn hơn. Tết Nguyên Đán mang đến cho Dậu sự lạc quan. Bản mệnh hứa hẹn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tháng này.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng bạn sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tinh thần làm việc lên cao sau khi tuổi Ngọ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Đúng 7 ngày Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, phát tài giàu có dịp năm mới, lộc lá ngút ngàn bất chấp xui xẻo, bùng lên giàu có, tiền tài nằm gọn trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Tết Nguyên Đán (29/12 – 5/1 âm lịch) sắp tới là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Con đường tình duyên tuổi Ngọ cũng rất nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, chỉ cần 90 ngày, tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Người tuổi Ngọ hãy nắm lấy thời cơ này càng chăm chỉ càng phát tài.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày mai, thứ Sáu (29 Tết Âm lịch), GẶP NHIỀU CHUYỆN HỶ, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, may mắn đầu năm, tiền tài kéo đến, giàu sang phú quý, tài vận hanh thông

Ngày mai, thứ Sáu (29 Tết Âm lịch), GẶP NHIỀU CHUYỆN HỶ, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, may mắn đầu năm, tiền tài kéo đến, giàu sang phú quý, tài vận hanh thông

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Sáu (29 Tết Âm lịch), 3 con giáp này làm ăn phát đạt, may mắn đầu năm, tiền tài kéo đến, giàu sang phú quý, tài vận hanh thông

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tết Nguyên Đán 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc Tử vi Tết Nguyên Đán

TIN MỚI NHẤT

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 29 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp