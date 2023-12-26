Vận đỏ đúng 3 ngày tới (27/12-29/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 15:35

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối ổn định. Những lúc rảnh rỗi, bạn hãy nên dành thời gian cho gia đình để cùng người ấy để lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. 

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (27/12-29/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này có khả năng nhận được niềm vui bất ngờ liên quan đến công việc, nhất là những người đang muốn “thăng quan tiến chức”. Khả năng quản lý tài chính thông minh là cách giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái hơn trước. Song, bản mệnh chớ tự mãn và kiêu ngạo nếu không muốn trở thành rào cản đối với chính bản thân.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tình yêu đôi lứa ngày càng viên mãn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhờ đó, bạn càng tự tin hơn khi đối diện những trở ngại và chông chênh trong cuộc sống.

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (27/12-29/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nguồn năng lực dồi dào, trí tưởng tượng “bay cao, bay xa” giúp cho người tuổi này đạt bước tiến đáng để trên con đường công danh. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng mà con giáp này không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền nào, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên êm ấm, hài hòa. Đôi lứa yêu nhau đang rất hạnh phúc nên bù đắp phần nào trên con đường công danh. Có thể nói, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn tìm về sau những ngày làm việc mệt mỏi. 

Vận đỏ đúng 3 ngày tới (27/12-29/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, chuẩn bị đón Tết tưng bừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 38 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 38 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề