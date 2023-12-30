Đúng 18h hôm nay, ngày 30/11/2023, 3 con giáp đại cát đại lộc, tiền tài tăng đột biến, bất ngờ nhận tin vui khi tiền tỷ về tay

Đúng 18h hôm nay, ngày 30/11/2023, tuổi Dần được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn thuận lợi. Tết sắp đến thì ắt hẳn bạn khá bận nhưng đừng lo vì những nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp sớm thôi. Người làm kinh doanh nên tận dụng tài ngoại giao và những mối quan hệ quen biết để đẩy hàng trong thời gian này.

Vận tài lộc tăng tiến hơn mọi ngày nhờ Thực Thần nâng đỡ. Nhiều người có lộc ăn uống hoặc được biếu xén quà cáp bất ngờ. Những ai đang mong chờ tin tức tiền bạc từ người thân sẽ sớm nhận được tin tốt lành.

Đúng 18h hôm nay, ngày 30/11/2023, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tỵ cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 18h hôm nay, ngày 30/11/2023, Thiên Ấn trợ lực giúp tuổi Thân vươn lên trong công việc. Nay bạn làm việc vô cùng năng suất, có hứng đi làm hơn mọi ngày. Hãy tự hào vì bản mệnh không phải là người ba phải, hùa theo đám đông mà có quan điểm riêng và tiếng nói của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận sinh trưởng thịnh vượng nhờ Tam Hội cục. Thân là một trong những con giáp tốt bụng, hễ nghĩ thiện là làm thiện, không tính toán nên rất có lộc làm ăn. Ai đang có ý định mua xe, bán đất, mua đồ có giá trị có thể tiến hành trong hôm nay.

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