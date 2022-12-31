Đúng 17h chiều nay (31/12), 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số dễ như chơi, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, may mắn bủa vây, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 12:12

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay (31/12) có tới 3 con giáp may mắn chính thức hết khổ cực, may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt. Con giáp này trong cuộc sống hay công việc luôn giúp đỡ những người xung quanh, cộng thêm đức tính ham học hỏi nên tuổi Tỵ làm gì cũng được mọi người nâng đỡ, chỉ dẫn tận tình. 

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 31/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Tỵ tiết lộ con giáp may mắn sẽ bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, tạo ra bước đệm trong năm 2023. 

Cụ thể, công việc sắp tới của bản mệnh do có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng, vì thế không có lý do gì mà bản mệnh lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thênh thang, hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, con giáp này nhất định sẽ biết cách để chinh phục thử thác và tiến tới thành công.

con giap 1
Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 31/12/2022, con đường hậu vận của tuổi Tỵ tiết lộ con giáp may mắn sẽ bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày cuối của năm 2022 báo hiệu người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điềm lành, đồng thời mở màn cho một năm 2023 may mắn nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Tuy nhiên, nhờ có cát tinh hỗ trợ mọi chuyện trong giai đoạn tới con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi. 

Đặc biệt, đúng 17h chiều nay (31/12) những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Đường kinh doanh nở rộ, các dự án đầu tư phát triển kéo theo tiền về cho Mão, đó là còn chưa kể một số người còn gặp vận may độc đắc trúng số tiền tỷ. 

Sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn. Cộng thêm khả năng làm việc tốt nên sắp tới được cấp trên trọng dụng nhiều hơn, cơ hội thăng tiến qua đêm nay càng lúc càng tăng dần với tuổi Mão. 

con giap 2
Đặc biệt, đúng 17h chiều nay (31/12) những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Đường kinh doanh nở rộ, các dự án đầu tư phát triển kéo theo tiền về cho Mão, đó là còn chưa kể một số người còn gặp vận may độc đắc trúng số tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Con giáp này xưa giờ làm gì cũng chăm chỉ nên họ thường có thành công sớm hơn so với người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 31/12 con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 31/12 con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau hôm nay (30/12/2022), 'tạm biệt nghèo khổ', 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, sống hạnh phúc, trường thọ, sự nghiệp - tình duyên đỏ chói

Sau hôm nay (30/12/2022), 'tạm biệt nghèo khổ', 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, sống hạnh phúc, trường thọ, sự nghiệp - tình duyên đỏ chói

Theo tử vi 12 con giáp, sau hôm nay 30/12/2022 có tới 3 con giáp may mắn tạm biệt nghèo khổ, trúng số dễ như chơi, ôm cục tiền trong tay, muốn xây nhà hay mua xe đều dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 31/12 tử vi tháng 12 Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 28 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia