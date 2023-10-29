Đúng 17h chiều nay 29/10/2023: 3 con giáp bất ngờ có tiền, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc vượng phát, nhanh chóng nắm bắt thời cơ làm giàu

Tử vi hôm nay ngày 29/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hãy biết thông cảm và lắng nghe người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Hợi biết cách cải thiện khả năng trong công việc.

Tài lộc: Dành thời gian cải thiện tài lộc.

Sức khoẻ: Ăn uống cho cơ thể tốt hơn, luôn mang năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay 29/10, các phương diện cuộc sống của Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Trong tuần cuối cùng này tuổi Dần nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Dần trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Dần phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Những người tuổi Dần vốn quyết đoán, tự tin và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân nên dễ dàng hút lộc. Tử vi cho biết trong thời gian tới, sự giàu có của Dần rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân nên vô cùng giàu có.

Trong thời gian tới, chính vì nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Những người tuổi Dần càng nỗ lực chăm chỉ thì càng giàu có hơn người đừng bỏ qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 29/10/2023 hôm nay mang đến tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch của tuổi Sửu. Nếu có cơ hội tốt tìm đến, đừng ngại dấn bước khỏi vùng an toàn để khám phá thêm về bản thân.

Tuy nhiên, may mắn thường đi kèm thử thách và trách nhiệm. Do đó, thời gian này đòi hỏi bản mệnh phải tự nâng cấp bản thân lên để thích nghi hơn với tình hình, đừng ngại khó khăn, hãy dám đối mặt với chúng.

Ngày này mọi khó khăn của tuổi Sửu bị đẩy lùi. Con giáp này rút ra kinh nghiệm cho mình đó là, dù trong công việc hay tình cảm, sự ngay thẳng và tự tin là chìa khóa giúp bản mệnh đạt được thành quả tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.