Đúng 16h chiều 16/10: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi hôm nay ngày 16/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn mạnh mẽ khi đối diện với những thông tin của bản thân.

Tình cảm: Bạn thường cô đơn khi bản thân chưa thực sự có ai thân cận bên cạnh.

Công việc: Người tuổi Thìn có nhiều niềm vui với công việc, luôn mạnh mẽ đối diện với những chướng ngại trong sự nghiệp của bản thân.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính đã cải thiện, nhờ có người thân cận hỗ trợ.

Sức khỏe: Vận động cần học cách giữ nhịp hơi thở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng đúng 16h chiều 16/10, vận tài chính của tuổi Mùi có sự cải thiện rõ rệt. Con giáp này cảm thấy thoải mái hơn, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, lợi nhuận không ngừng tăng. Một số người có thể lấn sân sang các lĩnh vực mới, hứa hẹn mang lại nguồn tiền vững bền.

Người làm công ăn lương cũng có công việc suôn sẻ, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh có sự sáng tạo trong công việc nên hiệu quả tăng cao. Điều này khiến cấp trên hài lòng và trao thêm cơ hội mới cho người tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 16/10/2023 hôm nay, tuổi Ngọ với trí tuệ minh mẫn và giỏi ứng biến có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây là bước tiến đáng mừng trong sự nghiệp của bản mệnh.

Nay còn là thời điểm rất thích hợp để bàn giao, ký kết hợp đồng. Những công việc được bắt đầu vào thời điểm này đều sẽ đem lại lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên tham lam quá mức, vội vàng chạy theo mọi xu hướng của thị trường.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia được sống trong bầu không khí hòa hợp, đôi bên biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Thậm chí, một số cặp đôi trẻ tuổi còn có thể đón nhận những tin vui bất ngờ, khiến tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.