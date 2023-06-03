Đúng 13 ngày tới PHÚC LỘC VÔ BIÊN: 3 con giáp vận trình may mắn, sự nghiệp hanh thông, phất lên như diều gặp gió, tiền nhiều chật ví, số dư nhảy ầm ầm

Tuổi Tỵ có thể đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu nên được cấp trên và đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi. Công chức cũng dễ đón tin vui. Vận quý nhân khởi vượng, dường như làm việc gì con giáp này cũng có người nâng đỡ, hỗ trợ. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đối tác và khách hàng đều là những người có mối quan hệ hợp tác lâu năm nên quá trình làm ăn hết sức suôn sẻ.

Tuổi Tỵ còn cảm nhận được hương vị hạnh phúc vô cùng ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến bất ngờ, chính con giáp này cũng phải ngỡ ngàng. Bản mệnh vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi chính mình trải nghiệm rồi mới thấy hóa ra mọi chuyện là có thật.

Tuổi Ngọ dễ trở nên hiếu thắng, thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến nói những lời thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc. Việc này có thể khiến bản mệnh bị khiển trách, công việc cũng không được như mong đợi. Tuổi Ngọ có thể vì cẩu thả mà mắc lỗi và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tình hình tài chính không phải dư dả, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quả nặng nề này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng, chán nản.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng chẳng khá hơn là bao. Nửa kia đã không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh, lại còn trách móc, chỉ trích vì bản mệnh không đủ quan tâm. Con giáp này ngày càng mệt mỏi với cách cư xử của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi được mọi người xung quanh giúp đỡ khắc phục mọi vấn đề gặp phải. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn khiến bạn dễ dàng chạm tay vào cơ hội khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh đó, con giáp này cũng tìm cách phát huy được thế mạnh và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Chính vì thế mà lượng khách hàng đến với bạn ngày một đông đúc, khiến tiền đổ về túi ào ào.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng phương diện tình cảm của bản mệnh lại khá lạnh nhạt. Bạn thờ ơ với những người quan tâm đến mình. Thời gian này, bạn muốn tập trung phát triển sự nghiệp chứ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm