Đúng 12h trưa nay, thứ Năm (2/11/2023): 3 con giáp đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm chơi ăn thật, giàu sang chạm nóc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 2/11/2023 hôm nay, tuổi Tý hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Tuy nhiên, tuổi Tý cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Người làm lãnh đạo có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng. Con giáp này đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng với sự lạc quan, có chí tiến thủ cao, luôn vững vàng trước mọi thử thách trong cuộc sống. Người cầm tinh con Rồng thường được đánh giá cao trong công việc bởi trí tuệ, có khả năng lãnh đạo tốt, có gặp khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu. Họ thẳng thắn, thật thà, coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình dù ở môi trường nào.‏

Đúng 2/11/2023, những người tuổi Rồng sẽ gặp nhiều may mắn có cơ hội đầu tư thuận lợi hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp. Sự quyết đoán và hành động dứt khoát sẽ giúp họ nổi bật trong một môi trường có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người tuổi Thìn đôi khi quá tự tin và mạo hiểm nên cần giữ bình tĩnh và cân nhắc các rủi ro khi đưa ra quyết định. ‏

‏Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Thìn dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm gia đình nên các mối quan hệ tích cực xung quanh cũng là điểm sáng, đem đến cho người cầm tinh con Rồng nhiều niềm vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay cần thận từng chi tiết nhỏ, tình cảm bạn chân thành.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mất rất nhiều thời gian làm những việc nhỏ, nên cải thiện theo kế hoạch.

Tình cảm: Tình cảm hạn chế chia sẻ, nên cố gắng dành thời gian trao đổi cùng nhau.

Tài lộc: Mức tài lộc đã có nhiều, cố gắng giữ thu nhập ổn định.

Sức khoẻ: Bản thân đã chưa khoẻ sẵn, nên cẩn thận khi di chuyên ra bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.