Đúng hai ngày 2/11 và 3/11: 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc

Đúng hai ngày 2/11 và 3/11, người tuổi Tuất thích cảm giác tự lo cho bản thân, không muốn ai ảnh hưởng.

Tình cảm: Tình yêu cần thời gian gắn bó, bạn chưa muốn quen ai, muốn tự lo cho bản thân thật tốt.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn thích làm việc tự do, thoải mái trong công việc.

Tài lộc: Hi vọng bản thân có mức tài lộc cao, chuẩn bị kĩ lưỡng cho tài chính ổn định.

Sức khoẻ: Sức khỏe đã tốt, bạn đang tìm hiểu về thể trạng tìm các bộ môn thể thao phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong hai ngày 2/11 và 3/11 nên công việc có những bước tiến triển khả quan.

Bên cạnh đó, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp người tuổi Sửu gặt hái được những thành tích đáng nể, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Bản mệnh chỉ cần đặt ra lộ trình rõ ràng và tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích.

Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tháng này, khách hàng tìm đến nhiều nên gia tăng lợi nhuận. Các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ.

Người tuổi Sửu còn được quý nhân là bạn bè, người thân giới thiệu thêm cho những mối làm ăn phù hợp. Dù bản mệnh sẽ phải hơi vất vả một chút nhưng hứa hẹn tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng hai ngày 2/11 và 3/11, vận tài chính của tuổi Tỵ rực rỡ. Nếu bản mệnh không nhận được món hời ngoài sức tưởng tượng thì cũng là phần thưởng lớn hoặc được nhận quà từ ai đó.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này không nên trốn tránh, hãy cố gắng giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh, đừng để chuyện đúng sai ảnh hưởng quá nhiều và làm tổn thương trái tim bản mệnh.

Trong ngày mới này, tuổi Tỵ có thể nhận được tin vui về sức khỏe của bản thân hoặc người nhà, bạn bè xung quanh. Lúc này sức khỏe tốt, đem lại những cảm xúc tích cực cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.