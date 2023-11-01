Đúng 9h sáng 2/11/2023, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp phát tài phát lộc, báo hiệu ngày mới thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 18:05

Tử vi ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau chuyển mình phú quý, tiễn nghèo đón giàu, tiền tài đầy túi, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 2/11/2023, tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Đúng 9h sáng 2/11/2023, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp phát tài phát lộc, báo hiệu ngày mới thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách cởi mở, thẳng thắn. Họ có khả năng phân tích và tài quan sát chính xác vì thế thường có năng lực làm việc rất cao. Người tuổi Dậu thường rất cần cù, tháo vát, là một người bạn và đồng nghiệp đáng tin cậy nên dễ được cấp trên cất nhắc. Chính vì nhờ sự chăm chỉ năng nổ, cần cù, coi trọng sự nghiệp nên người tuổi Dậu luôn nỗ lực hết sức và dễ đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp.

Tử vi cho biết đối với những người tuổi Dậu, tử vi trong ngày 2/11/2023 là thời điểm mây tan, mặt trời ló dạng, vận may trở lại mạnh mẽ. Với sự che chở của ngôi sao tốt lành, người tuổi Dậu sẽ gặp vận may lớn về tài chính, dễ đầu tư đâu trúng đó. Quý nhân phù trợ sẽ cho người tuổi Dậu những lời khuyên, hỗ trợ đúng lúc để có được những quyết định tài chính mang tính bước ngoặt.

Đúng 9h sáng 2/11/2023, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp phát tài phát lộc, báo hiệu ngày mới thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 2/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay kết nối nhiều đối tác quan trọng, mốc nối nhiều đối tác quan trọng.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đã mệt mỏi vì công việc chưa thể hoàn thiện, tuy nhiên bạn có mối quan hệ rất tốt với các đối tác quan trọng.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn, vững vàng tài chính cho bạn và đối phương tiến xa đến hôn nhân.   

Tài lộc: Thời gian cho bạn nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm đầu tư, tăng thu nhập cá nhân. 

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, có thể nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ. 

Đúng 9h sáng 2/11/2023, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp phát tài phát lộc, báo hiệu ngày mới thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày mai, thứ Năm 2/11/2023 cho thấy 3 con giáp sau có lộc làm ăn, công việc hanh thông, càng chăm chỉ sẽ càng giàu có.

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