Đúng 12h ngày 18/12, 3 con giáp cầu được ước thấy, chuyển mình mạnh mẽ, đón nhận lộc quý nhân, giàu nứt đố đổ vách

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 18/12/2023 đem tới những tác động tiêu cực cho tuổi Mùi. Con giáp này hợp tác không ăn ý với đồng nghiệp nên công việc dù quen thuộc cũng bất ngờ gặp phải vướng mắc. Vì không ai chịu hạ cái tôi xuống nên mọi việc càng khó giải quyết hơn.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp, lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Người làm kinh tế không nên đầu tư vào thời điểm này vì rất dễ tổn thất, không đạt được hiệu quả như ý muốn. Ngoài ra, hãy có cách tiêu tiền tiết kiệm với số dư còn lại trong tay, chớ ném tiền qua cửa sổ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 18/12, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 18/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đôi lúc bạn cảm thấy tự ti về bản thân, luôn quan tâm hết mực đến chuyện người khác nghĩ gì.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn còn tự ti bản thân, chưa thể hiện đúng hết công năng của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm đôi lúc mệt mỏi vì những việc bạn làm quá hơn so với suy nghĩ của đối phương.

Tài lộc: Mức chi tiêu của bản thân đang không hợp lí, thiếu tiền vào những việc cần gấp.

Sức khoẻ: Nên cẩn thận khi đi chơi xa, nên mang theo các loại thuốc cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.