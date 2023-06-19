Đúng 10 ngày cuối tháng 6, Thần Tài ban lộc cho các con giáp này, có cơ hội hốt trọn bạc vàng trong thiên hạ, ai ai cũng phải ganh tị

Đúng 10 ngày cuối tháng 6 là thời điểm vượng tình lại vượng cả tài với người tuổi Mão. Nhân duyên rộng mở nhờ sao Thái Âm nhập mệnh, con giáp này đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Các cặp đôi gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể đấy.

Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì bạn biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu. Thời gian này bạn cũng đang tập trung phát triển bản thân chứ không chỉ đau đáu tìm một ai đó đồng hành nữa.

Điểm sáng nhất trong tuần này của Mão còn đến từ việc bản mệnh may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn. Ngay từ đầu tuần đã có tài tinh chiếu mệnh, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay, bạn hoàn toàn có thể mong đợi nó trong 10 ngày cuối tháng 6.

Tuổi Dậu

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, vận trình của tuổi Dậu có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Gà đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

Có thể thấy thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày cuối tháng 6, người tuổi Thìn có tính cách hào phóng, rất lạc quan. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Điều này khiến mọi người rất yên tâm, tin tưởng.

Con giáp này không chỉ thể hiện tốt trong lĩnh vực sự nghiệp mà trong cuộc sống gia đình cũng luôn biết cách "cầm cân nảy mực" để giữ được hòa thuận, hạnh phúc.

Kể từ tháng 6, con giáp tuổi Thìn bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Một mặt họ kiếm được nhiều tiền hơn, mặt khác công việc kinh doanh cũng trở nên mở rộng.

Chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này sẽ không tốn công vô ích, thu hoạch của cải tương xứng với công sức bỏ ra. Họ sẽ không để thời gian của mình trôi qua phung phí.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.