Đúng 0h Tết Dương lịch: Phật Tổ hiển linh, 3 tuổi này 'kích hoạt' vận may, kẽo kẹt gánh lộc về nhà, năm mới hứa hẹn vinh quang

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 18:18

Trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2023 có 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc khi bắt đầu năm mới mọi sự hanh thông, phát tài phát lộc, hứa hẹn nhiều thắng lợi lớn.

Tuổi Thân

Con giáp này sẽ có 1 ngày mùng 1 Tết dương lịch 2023 rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Ngày này chính là thời cơ để những chú Khỉ kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận rằng trong lúc người khác nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Đúng 0h Tết Dương lịch: Phật Tổ hiển linh, 3 tuổi này 'kích hoạt' vận may, kẽo kẹt gánh lộc về nhà, năm mới hứa hẹn vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng chẳng phải lo đâu, bởi tuổi Thân nhìn thấy tiền bạc nảy số ầm ầm trong tài khoản là bao nhiêu mệt nhọc cũng quên hết ấy mà. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, chẳng quản ngại ngày đêm, dù có là Tết dương thì cũng chẳng thể bỏ được việc kiếm tiền.

Tuổi Thân là con giáp phát tài mùng 1 Tết dương 2023, hãy tận hưởng niềm vui tài lộc bùng nổ, chớ nên để lỡ mất thời cơ hiếm có này trong ngày đặc biệt đầu tiên của năm mới.

Tuổi Hợi

Người tiếp theo trong danh sách con giáp phát tài ngày Tết dương năm 2023 này chính là tuổi Hợi. Đừng nghĩ Hợi mải chơi lười làm mà nhầm nhé, bạn cũng sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ với số tiền khổng lồ mà họ có được trong tay luôn đó.

Đúng 0h Tết Dương lịch: Phật Tổ hiển linh, 3 tuổi này 'kích hoạt' vận may, kẽo kẹt gánh lộc về nhà, năm mới hứa hẹn vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thực sự được Thần May mắn độ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn hẳn so với những người khác. Hãy trân trọng may mắn mình đang có. Con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ, có thể được người khác cho tiền hay được đền bù bởi 1 sự vụ nào đó trôi qua rất lâu rồi.

Chưa hết đâu, trong ngày tuổi Hợi hãy thử bốc thăm trúng thưởng xem nhé. Hoạnh tài lớn nên con giáp này có thể sẽ có được vận may lớn, tiền của trong nhà càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi là con giáp may mắn tết Dương lịch 2023, mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có những bước chuyển đáng kể, nhờ vậy mà bạn có thêm niềm tin vào năm mới.

Ngày này có cát tinh Chính Ấn nâng đỡ, dù bạn có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ có người chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, giải quyết thay cho chứ không hề trách phạt. Cũng nhờ vậy, bạn thấy tinh thần hăng hái hơn và học được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Đúng 0h Tết Dương lịch: Phật Tổ hiển linh, 3 tuổi này 'kích hoạt' vận may, kẽo kẹt gánh lộc về nhà, năm mới hứa hẹn vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc nghỉ ngơi thì ngày này cũng là ngày khá thích hợp để bản mệnh tiếp thu kiến thức mới nên cứ thoải mái trau dồi kỹ năng cho mình. Thậm chí con giáp này có thể theo đuổi sự nghiệp học hành lên cao hoặc bắt đầu ước mơ của riêng mình.

Thủy sinh Mộc giúp không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa hợp. Dịp Tết dương giúp mọi người quây quần bên nhau sau thời gian bận rộn trước đó. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn có thêm động lực.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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