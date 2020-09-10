Tướng phụ nữ vượng vận đào hoa, đa tình hơn người, đi tới đâu đàn ông mê tới đó

Theo nhân tướng học, đây là những nét tướng của phụ nữ có vận đào hoa đỏ rực, đi tới đâu cũng có đàn ông theo đuổi, mê đắm.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng này đa tình hơn người, đi tới đâu cũng khiến đàn ông không thể rời mắt. Đôi môi chúm chím Phụ nữ có môi nhỏ với sắc môi hồng luôn gây ấn tượng tốt với người đối diện. Đây là người phụ nữ có cuộc sống thuận lợi, giàu sang. Khi còn trẻ, họ được nhiều đàn ông theo đuổi, cung phụng không tiếc gì. Khi đã lấy chồng, họ lại được chồng yêu chiều, nâng niu như trứng.

Đây là nét tướng của phụ nữ có số vượng phu ích tử, mang may mắn phú quý về cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đây là nét tướng của phụ nữ có số vượng phu ích tử, mang may mắn phú quý về cho gia đình. Ngay cả khi đã lớn tuổi thì họ vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng với đàn ông. Mắt lá khoai Theo quan niệm của người xưa, “mắt lá khoai liếc chồng chồng chết, liếc trai trai mù”. Đây là kiểu đàn bà hấp dẫn đàn ông nhưng lại có tính cách lẳng lơ, không chung thủy, dễ khiến hôn nhân đổ vỡ vì ngoại tình.

Sống mũi cao Sống mũi cao là nét tướng dự báo tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Sống mũi cao là nét tướng dự báo tài lộc dồi dào. Phụ nữ có sống mũi cao còn vượng vận đào hoa. Họ thường được đàn ông theo đuổi không dứt. Đường tình duyên của họ cũng khá thuận lợi. Khi gặp đúng người bạn đời, họ có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc. Người có da mặt trắng hồng Phụ nữ nào cũng ao ước có làn da trắng hồng hào. Phụ nữ trời sinh có nét tướng này thường hưởng nhiều may mắn hơn người khác. Đây là kiểu phụ nữ có tình trường dày dặn nhưng lại ngắn ngủi, không lâu dài. Lông mày mảnh, rõ nét Đây là nét tướng của phụ nữ có số đào hoa, đi tới đâu cũng có đàn ông thích. Họ là kiểu phụ nữ nổi bật trong đám đông, khiến đàn ông vừa nhìn đã không thể rời mắt. Không chỉ vậy, phụ nữ có lông mày mảnh, rõ nét còn vượng cả đường tình duyên và sự nghiệp, họ làm gì cũng dễ gặp vận may. Đây là nét tướng của phụ nữ có số đào hoa, đi tới đâu cũng có đàn ông thích - Ảnh minh họa: Internet Dái tai to, dày Theo nhân tướng học, đây là đặc điểm nhận dạng phụ nữ vượng vận đào hoa. Từ khi lọt lòng họ đã được quý nhân giúp đỡ, dễ thành công. Đây còn là người phụ nữ mang phú quý, tài lộc đến cho người thân. Phụ nữ có dái tai to, dày có cuộc sống gia đình hạnh phúc, gặp được người bạn đời tốt tính chở che cả đời. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 10 tiền đầy tủ, tháng 11 vàng đầy két, 3 con giáp ăn no ngủ kỹ vẫn giàu có vùn vụt Hưởng lộc trời ban, 3 con giáp may mắn này đón tháng 10, 11 đầy tài lộc và phú quý, ăn no ngủ kỹ vẫn nhanh chóng phất giàu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-phu-nu-vuong-van-dao-hoa-da-tinh-hon-nguoi-di-toi-dau-dan-ong-me-toi-do-379530.html