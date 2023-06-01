Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Chính vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn chớ nên tin người quá dễ dàng.

Với người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin chứ đừng vội vàng nghe theo người khác.

Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Tuổi Thân

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào hôm nay Thứ Năm 01/06/2023 để thấy rằng Tuổi Thân rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc Tuổi Thân đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Tuổi Thân là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của Tuổi Thân hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 1/6 diễn ra khó khăn, vất vả. Điềm báo sẽ có họa tiểu nhân “ném đá giấu tay” nên có thể mọi nỗ lực lâu nay của người tuổi này đều “đổ sông đổ biển”. Song, Chính Ấn xuất hiện giúp bản mệnh giải quyết một phần rắc rối trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trở nên sa sút hơn trước đây. Dường như, việc cho người khác vay mượn tiền là nguyên nhân khiến con giáp này bị mất tiền oan uổng khi không đòi lại được số tiền cho mượn lúc ban đầu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngập tràn yêu thương. Các cặp đôi yêu nhau luôn có khoảng thời gian đủ dài để đi tới quyết định hôn nhân. Người độc thân nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ một người mới quen.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.