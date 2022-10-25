Tuổi nào nên kết hôn trong năm nay (Nhâm Dần 2022) có duyên tiền định, hợp mạng hợp tuổi, cuối về hạnh phúc ấm êm, vợ chồng thuận hòa, làm ăn phát đạt

Theo tử vi tuổi Ngọ năm 2022, trong năm Nhâm Dần có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân.

Đặc biệt là những bạn sinh năm 1990 thuộc tuổi Canh Ngọ, năm nay cũng đã 32 tuổi rồi, thừa tuổi chín chắn trưởng thành, sự nghiệp vững vàng để xây dựng tổ ấm. Đẹp nhất là các bạn nam, sự nghiệp đã phát triển đến mức nhất định nên tính chuyện lập gia đình.

Năm này đường tình duyên thăng hoa, được mùa quả ngọt cực đẹp cho Ngọ. Bạn nào chưa kết hôn có thể chọn năm này để kết hôn.

Người tuổi Ngọ mà kết hôn vào năm 2022 thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng hòa thuận, cùng nhau xây dựng tổ ấm, sống đến đầu bạc răng long.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu là con giáp hợp tuổi kết hôn năm 2022 Nhâm Dần. Việc có thêm một người trong đời sẽ khiến người tuổi Dậu cảm thấy rất hạnh phúc trong cuộc sống, và họ sẽ cống hiến hết mình vì gia đình nhỏ của mình.

Nam nữ độc thân tuổi Dậu nếu thắc mắc “tìm vợ, tìm chồng ở đâu” thì nên hỏi người lớn tuổi, đặc biệt là Quý Dậu 1993. Các bạn được lộc tình duyên, may mắn tìm được các mối quan hệ chất lượng do người lớn giới thiệu.

Từ việc mai mối có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Trước khi xem mắt nên tìm hiểu xem tuổi Dậu hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân.

Tuy nhiên tử vi nhắc nhở các cặp đôi đang hẹn hò thì nên hâm nóng tình cảm thường xuyên, nếu được hãy tính đến chuyện cưới hỏi ngay trong năm nay. Không được có tư tưởng trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Năm Nhâm Dần 2022 là khoảng thời điểm cực kỳ tốt cho người tuổi Tuất kết hôn. Người sinh năm Tuất chỉ cần tránh tổ chức hôn lễ vào những ngày không thuận lợi là có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Nếu những người tuổi Tuất muốn kết hôn năm 2022 thì chỉ cần chú ý hơn khi lựa chọn người mình sẽ cưới làm chồng/vợ có hợp với tuổi của các bạn hay không.

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, là năm không phạm nên rất tốt để dựng vợ gả chồng. Tuổi Tuất mà cưới vào năm 2022 thì hôn nhân viên mãn. Bên cạnh đó, những người còn đang độc thân cũng có cơ hội rất lớn để tìm được người phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.