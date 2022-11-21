Tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp mở cửa chiêu tài đón lộc, phúc vận vô biên, ước gì được nấy, phú quý thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 05:05

Tử vi dự báo rằng, bước sang tuần mới đến, 3 con giáp dưới đây đón nhận lộc trời, vận trình suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới đến. Bản mệnh có thể dễ dàng thể hiện điểm mạnh của mình, tìm ra cơ hội tỏa sáng. Chuyện làm ăn phát triển thuận lợi. Con giáp này biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên có thể dễ dàng vượt lên các đối thủ, gây ấn tượng tốt cho đối tác hoặc khách hàng. Tiền tài của tuổi Ngọ cũng ngày một dồi dào.

Về chuyện tình duyên, tuổi Ngọ khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác vì vậy nửa kia chỉ cần có một chút thay đổi là bản mệnh sẽ nhận ra ngay. Tuổi Ngọ có thể cùng người ấy tâm sự, giải quyết các khó khăn trước mắt.

Tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp mở cửa chiêu tài đón lộc, phúc vận vô biên, ước gì được nấy, phú quý thăng hoa - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới đến. Bản mệnh có thể dễ dàng thể hiện điểm mạnh của mình, tìm ra cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng, tuần mới đến, tuổi Thân có thể kiếm được một khoản khá khá. Con giáp này chấp nhận rủi ro, không ngại khó khăn nên có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn những người khác. Quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Thân.

Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh không nên hoang phí. Những khoản tiền nhận được đều cần chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh "của thiên trả địa", nghèo vẫn hoàn nghèo. Tài vận hay con đường gia đạo đều yên ấm, an vui, con giáp này cực kì tỏa sáng trong thời gian này. Niềm vui đến mỗi ngày một nhiều hơn.

Tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp mở cửa chiêu tài đón lộc, phúc vận vô biên, ước gì được nấy, phú quý thăng hoa - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, tuần mới đến, tuổi Thân có thể kiếm được một khoản khá khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua một tuần đầy may mắn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Dậu đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi.

Trong cuộc sống, tuổi Dậu luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Thời gian tới tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp mở cửa chiêu tài đón lộc, phúc vận vô biên, ước gì được nấy, phú quý thăng hoa - Ảnh 3
Tuổi Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua một tuần đầy may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Đầu tuần mới (21/11 - 23/11), 3 tuổi 'vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Xem tử vi đầu tuần mới cho thấy, có 3 con giáp xua sạch vận xui, sự nghiệp thăng tiến, tiền đổ ào ào về túi.

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