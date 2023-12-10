Tuần mới đến (11/12 - 17/12), Thần Tài độ mệnh cho 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, công danh - sự nghiệp thăng tiến chóng mặt

Bước sang tuần mới, những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Mão Người tuổi Mão mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bạn người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, được lòng nhiều người. Người tuổi Mão đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường. Bạn là người có chí tiến thủ. Bước sang tuần mới, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên từ thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tuổi Thìn luôn hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Trước đây, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Vì vậy mà tuần mới đến, con giáp tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Thìn sẽ hái ra tiền vô kể.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền khi bước sang tuần mới. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ giúp Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được. Con giáp giàu có này sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ bởi tình tiền viên mãn, của nả chất đống, cứ thế mà đổi đời. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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