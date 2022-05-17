Tuần mới, 3 con giáp đầu tư thành công, vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận 'tài khí ngút trời có thu hoạch lớn, tiền bạc rủng rỉnh "

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 16:29

Nhờ biết đầu tư đúng chỗ, 3 con giáp sẽ thu về nhiều lợi nhuận trong tuần mới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thuộc một trong các con giáp thông minh nhất, nhanh nhẹn, đa tài, đa mưu. Họ cũng có tuổi thơ không mấy khá giả, gặp nhiều khó khăn con đường đi đến thành công của họ cũng không hề dễ dàng mà khá lòng vòng, gian truân nhưng họ vẫn kiên trì cố gắng đến cùng. Càng về sau, họ càng gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn người khác. Khi tài năng hội đủ, cộng thêm môi trường ủng hộ họ sẽ lên như diều gặp gió, đi đến đâu phất đến đó, sự nghiệp từ từ phát triển cuộc sống ngày một khá giả tốt đẹp hơn.

Sự đa mưu túc trí của tuổi Thân ngày càng sắc bén hơn sau mỗi một lần vấp ngã. Thua kèo này, họ lại bày keo khác, cố gắng như vậy dần dần cải thiện được vận xui của bản thân cũng như những khiếm khuyết. Họ không than thân cũng chẳng trách phận, cứ lầm lũi làm lại dù đôi khi không hẳn họ quá tập trung hoàn toàn vào việc vực dậy sau vấp ngã. Nhưng họ cũng không để bản thân bị xuống tinh thần, mà cứ từ từ chậm chạp xây dựng lại mọi thứ và rồi lúc nào đó họ hoàn thành trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Có thể họ không quá nhiệt huyết, sôi nổi, nhưng họ muốn gì là làm cho bằng được không ngừng thay đổi và hoàn thiện. Chính những điều này khiến người tuổi Thân thường đi được tới đích cuối cùng, không mệt mỏi, không hụt hơi.

Tuần mới, 3 con giáp đầu tư thành công, vượng tài vượng lộc, thắng lớn mọi mặt trận 'tài khí ngút trời có thu hoạch lớn, tiền bạc rủng rỉnh ' - Ảnh 1
Sự nghiệp từ từ phát triển cuộc sống ngày một khá giả tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất sáng dạ và vô cùng lanh lợi nên được xếp vào hàng các con giáp thông minh nhất trong 12 con giáp. Họ không được sự hậu thuẫn nhiều từ gia đình, nên mọi việc họ làm, mọi thứ họ có được đều một tay họ xây đắp, điều này khiến những thứ họ đạt được rất chắc chắn, không dễ mất đi, không dễ đổ vỡ. Họ không quá giỏi giao tiếp, nhưng họ lại rất biết xử lý mọi việc một cách khôn khéo.

Khi gặp khó khăn, họ không chọn cách đương đầu tới sứt đầu mẻ trán, gây thiệt hại nghiêm trọng, mà không được ích lợi gì. Họ biết khi nào nên lùi, lúc nào nên tiến, họ chọn cách đi đường vòng nếu đường thẳng phải tiêu tốn quá nhiều binh lực. Có thể nói, cách xử lý vấn đề của họ rất khôn khéo, không gây sứt mẻ, mích lòng tình cảm với ai, nên họ rất được trọng dụng và tin tưởng.

Là một trong các con giáp thông minh nên khi cơ hội đến họ sẽ ngần ngại nắm bắt. Họ biết rõ bản thân, quyết đoán, liều lĩnh và cũng biết rút lui khi cần thiết. Họ biết sử dụng tiền, biết cách kiếm tiền và biết cách giữ tiền. Những điều này làm cho họ có tư duy tài chính lại có năng lực quản lý con người, khả năng giải quyết vấn đề khôn khéo những tố chất làm nên một con người thành công. Họ hội đủ tài năng cần thiết để trở thành lãnh đạo, chỉ còn thiếu đất để họ diễn do khả năng giao tiếp vẫn kém.

Không phải là một con giáp thông minh và tự cao mà họ không biết cách lấy lòng người khác hay họ sống ích kỷ, không được ai yêu quý. Mà vì khả năng làm việc độc lập của họ quá cao, quá hiệu quả đến mức đôi khi họ trở nên ôm đồm và muốn một mình làm cho xong mọi việc để công việc trôi nhanh hơn là hướng dẫn cho người khác. Điều này đôi khi là tốt, nhưng nếu học được cách làm việc nhóm, phân công công việc thông minh thì bạn mới trở thành một nhà lãnh đạo thực sự.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tý được xếp vào top con giáp thông minh nhất bởi tuổi này có khả năng nhìn xa trông rộng, ham học hỏi, chịu thương, chịu khó. Họ thường sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy giàu có. Do vậy, từ nhỏ họ đã học cách tồn tại, vươn lên trong điều kiện khó khăn, khổ sở hơn người khác.

Chính vì gia cảnh đặc biệt, nên người tuổi Tý thường có những chuẩn bị, suy tính khá chắc chắn trước bất kỳ việc gì họ muốn làm, vì họ thường không chấp nhận được nếu mình sai ở đâu đó, sẽ không có nhiều cơ hội cho họ có thể sửa sai, nhất là nếu sai về mặt tài chính. Họ không có bố mẹ giàu có để cấp vốn khi họ cần, họ không sinh ra ở vạch đích như người khác. Chính những điều này khiến họ không ngừng cố gắng để sớm đạt được thành tựu, mơ ước mà họ luôn mong muốn có trong cuộc đời, để sớm thoát khỏi cảnh bần cùng và giúp đỡ gia đình.

Nhưng tuổi Tý là một con giáp thông minh nhưng không phải quá tham vọng, họ không nhất định đạt được thành tựu mà đạp đổ các mối quan hệ hay tư lợi cá nhân. Họ đặt mục tiêu và cố gắng hoàn thành, kiên trì từng bước từng bước một đi đến đích của bản thân tự đề ra. Họ có rất nhiều bạn bè, quý nhân giúp đỡ họ khi khó khăn. Họ sống rất được tin tưởng và được lòng người khác. Những điều này như chất xúc tác, khiến cho thành công đến với họ sớm hơn dù lên chức nhưng họ vẫn được mọi người quý mến, ủng hộ rất nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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