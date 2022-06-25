Tuần mới (27/6 - 3/7): Thần Tài ủng hộ, Thần Phật chở che, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc vượng phát, công danh sáng rực, sự nghiệp thênh thang, một bước lên sếp lớn được nhiều người kính phục

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 07:06

Tuổi Dần, tuổi Tý và tuổi Sửu là 3 con giáp nội trong tuần tới sẽ được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Tuần mới (27/6-3/7), Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ,  những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Tuần mới (27/6 - 3/7): Thần Tài ủng hộ, Thần Phật chở che, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc vượng phát, công danh sáng rực, sự nghiệp thênh thang, một bước lên sếp lớn được nhiều người kính phục - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Tý

Tuần mới (27/6-3/7), mọi xui xẻo trước đó tự khắc qua đi, đón chờ họ sẽ là 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn. Đặc biệt, họ sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì năm 2022 cũng là 1 năm rất thuận lợi cho họ.

Tuần mới (27/6 - 3/7): Thần Tài ủng hộ, Thần Phật chở che, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc vượng phát, công danh sáng rực, sự nghiệp thênh thang, một bước lên sếp lớn được nhiều người kính phục - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, có 1 điều mà người tuổi Tý cần ghi nhớ trong năm nay, đó là không nên tò mò và quá quan tâm đến chuyện của người khác để tránh gặp rắc rối. Ngoài ra, họ cũng cần kiểm soát tính khí của mình, kiềm chế sự nóng nảy thì tài lộc sẽ ngày càng dồi dào.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh có tính kiên trì, nhẫn nại. Họ rất minh mẫn, tỉnh táo nhưng thường xuyên giả vờ như ngây ngốc, không biết gì. Sở dĩ, tuổi Sửu thích làm như vậy vì họ không muốn dấn thân vào những cuộc cạnh tranh lắm mưu nhiều kế. Những thứ hư vô mờ mịt và quyền lợi, tiền tài luôn làm tuổi Sửu cảm thấy chán ghét vô cùng.

Tuần mới (27/6 - 3/7): Thần Tài ủng hộ, Thần Phật chở che, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc vượng phát, công danh sáng rực, sự nghiệp thênh thang, một bước lên sếp lớn được nhiều người kính phục - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Thế cho nên, tuổi Sửu thường tránh truy cầu công danh lợi lộc. Họ có xu hướng lựa chọn buông tha, tìm kiếm cuộc sống thanh tịnh, khiến tâm hồn của mình an yên, thoải mái.

Mặc dù vậy, nhờ tính tình tốt đẹp lại biết nỗ lực, kiên trì, tuổi Sửu thường gặp quý nhân phù trợ, hết lần này đến lần khác tiền tài tự tìm đến cửa, cơ hội làm giàu cũng nhiều, giúp tuổi Sửu có nhiều lựa chọn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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