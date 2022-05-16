Tuần mới (16 - 22/5/2022), con giáp nào trúng tiền tỷ?

Là con giáp may mắn tuần này nên ngay từ đầu tuần, người tuổi Ngọ đã có sự phát triển mạnh mẽ. Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng chính vì thế, bạn lại khẳng định được bản thân và tìm ra tiềm năng của mình.

Chuyện làm ăn đến cuối tuần sẽ tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Bạn và đối tác hợp tác ăn ý với nhau, khiến đồng tiền đổ về trong túi ồ ạt. Đôi bên có thể tiếp tục cân nhắc hợp tác lâu dài và sâu rộng hơn, chắc chắn tiền lãi lời sẽ còn tiếp tục tăng tiến. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng. Với các cặp đôi, hai người hãy dành thêm thời gian để ở bên nhau, tìm cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Ít nhất, mỗi ngày hãy dành một thời điểm nhất định để trò chuyện, khích lệ, động viên nhau, giúp tình cảm thêm gắn bó.

Tuần này do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên con giáp này có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Nếu được giao nhiệm vụ khó, Tuất hãy sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tuất nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, Tuất còn có thể được thăng chức.

Vào cuối tuần, con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn. Người làm kinh doanh có thể thu được hiệu quả từ các khoản tiền đầu tư trước đó. Nhờ vậy mà Tuất có túi tiền rủng rỉnh. Người trẻ tuổi nếu biết rèn luyện bản thân thì sớm muộn cũng được nhìn nhận và đánh giá cao.

Tuổi Mùi

Cát tinh đem tới nhiều dấu hiệu cát lành cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Nếu làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt cả tập thể tới thành công.

Nếu làm nhân viên, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người, khiến công việc dù khó khăn đến mấy cũng tiến triển suôn sẻ.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. Thậm chí, có người phát tài bất ngờ vào ngay tuần này.

Tuy nhiên, dù công việc có bận rộn đến mức nào thì bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi đúng giờ, đừng đẩy bản thân vào tình trạng lao lực nhé.



Chuyện tình cảm cũng khá ấm êm, đặc biệt là người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu đôi lứa. Bạn sẵn sàng gặp mặt những đối tượng được giới thiệu, hi vọng rằng mình sẽ gặp được người phù hợp. Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn sớm đạt được điều mong ước.

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