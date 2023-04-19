Tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch: Vận khí tốt, 3 con giáp đón tài lộc đến, két ngập tiền vàng, phát triển rực rỡ, cuộc sống huy hoàng

Theo tử vi dự báo, tuổi Dần, tuổi Dậu và tuổi Tuất hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng trong tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch.
- Từ ngày 24/2 - 29/2 âm lịch: Vận đen cuốn theo gió, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc bay phấp phới, tiền chắn trước ngõ, phú quý đề huề
- Sau ngày mai, thứ Sáu 14/4/2023: Thần Tài kề cận, 3 con giáp nỗ lực không uổng phí, thoát cảnh nghèo khó, không lo thiếu cơm ăn áo mặc
Tuổi Dần
Những người cầm tinh con Hổ có đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi của môi trường xung quanh. Làm bất cứ việc gì họ cũng khiến người khác yên tâm về mình. Bản mệnh người tuổi Dần chân tình, hiếu thuận với cha mẹ và dễ thành công trong sự nghiệp.
Tử vi dự báo, trong tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch, tuổi Dần sẽ bắt gặp thời cơ kéo theo tài lộc đến, may mắn đáng ghen tị. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống bạn sẽ bước sang trang mới, ngày càng phát đạt. Kể từ giờ trở đi khó khăn sẽ qua, mọi công việc suôn sẻ và cực kỳ tốt lành.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng trong tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch. Vận trình sự nghiệp của con giáp sở hữu tín hiệu phát khởi. Bản mệnh được ủy quyền những hạng mục quan trong trong thời kì tới, là thời cơ để thể hiện năng lực và tăng vị trí của mình.
Về phương diện tình cảm, con giáp tuổi Tuất đang yêu thì hãy trân trọng và giữ gìn mối quan hệ tình cảm của mình từ những điều đơn thuần, nhỏ nhặt nhất. Người đang cô đơn sẽ sớm gặp được người phù hợp, như ý muốn.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu đón nhận tin lành trong tuần đầu tiên tháng 3 âm lịch. Con giáp may mắn sở hữu khả năng cân đối giữa thu nhập và chi tiêu của mình khá tốt. Bạn đủ sắc sảo và khó sở hữu thể bị lợi dụng, cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ. Hãy luôn sáng suốt trong việc chi tiêu bạn nhé.
Ngũ hành tương sinh tương trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền nong. Lúc bạn tỉnh táo và sáng suốt thì những quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm