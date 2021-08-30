Tuần đầu tiên của tháng 9, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vẻ vang, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 30/08/2021 12:29

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 9, 3 con giáp may mắn rợp trời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nếu muốn thành công bền vững với thời gian, bản mệnh cần không ngừng cố gắng, tự lực đi lên bằng chính sức của mình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài lộc nở hoa, gặp nhiều điều may. Dạo trước, những biến cố trong cả công việc và cuộc sống cùng lúc ập tới khiến vận trình con giáp có phần tuột dốc. Tuy nhiên, bước sang tuần mới của tháng 9, con giáp may mắn tìm được môi trường mới phù hợp với mình, bắt đầu những chuỗi ngày tăng tốc để hướng đến thành công. Tài chính ổn định, con giáp chưa thể giàu lên nhưng cũng không thiếu thốn. Tuy nhiên, nếu biết tập trung cố gắng, những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai gần.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình tươi sáng, làm ăn thuận lợi. Con giáp bước sang tuần đầu tiên của tháng 9 với vô vàn cơ hội đang chờ sẵn. Bản mệnh chỉ ở yên một chỗ cũng có thể tạo ra tài lộc. Ngoài ra, các mối quan hệ của Mùi cũng vô cùng phát triển. Con giáp có dịp gặp gỡ nhiều người bạn mới sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Mùi cũng đừng quá ỷ lại mà lơ là trách nhiệm của bản thân vì điều này sẽ mang lại kết cục không mong muốn. Bởi lẽ, con giáp chỉ có tự phấn đầu thì thành công mới lâu dài.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang. Bỏ qua các tác động bên ngoài như đại dịch, thiên tai,... con giáp vẫn phấn đấu hết mình và giành được nhiều thành công vang dội. Cũng chính vì thế mà Hợi được đồng nghiệp nể phục, cấp trên trọng dụng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc vượng phát, Hợi tiến tài thu về đều đều, sống đời phủ phê, đầy đủ. Nếu đang có ý định mở rộng làm ăn, lấn sân sang các vai trò mới thì Hợi có thể bắt tay vào đầu tháng 9 vì sẽ chiếm được nhiều ưu thế về may mắn hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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