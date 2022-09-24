Tuần cuối cùng của tháng 9: 3 con giáp liên tiếp gặp may, tài sản kếch xù từ trên trời rơi xuống, tha hồ gom của, từ nay đến cuối năm túi tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 07:44

Tuần cuối cùng tháng 9, 3 con giáp này đại phát đại tình, tiền của vây quanh, giàu kếch xù.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ, có chí tiến thủ. Con giáp này sống tích cực, không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì những khó khăn nhỏ. Dù cơ hội chiến thắng rất mong manh, tuổi Sửu vẫn nỗ lực, kiên trì đến cùng, làm việc chăm chỉ không hề phàn nàn.

Bản mệnh không ngại khó ngại khổ nên sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuần cuối cùng tháng 9, tuổi Sửu nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuần cuối cùng của tháng 9: 3 con giáp liên tiếp gặp may, tài sản kếch xù từ trên trời rơi xuống, tha hồ gom của, từ nay đến cuối năm túi tiền phình to - Ảnh 1
Con giáp Sửu tha hồ vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bài nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Sửu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ôn hòa, gần gũi, rất hiểu ý người khác, lại giỏi giao tiếp, được nhiều người quý mến. Đồng thời, con giáp này cũng rất giỏi trong quản lý tài chính nên sẽ có không ít cơ hội kiếm tiền.

Tuần cuối cùng tháng 9, phúc khí của người tuổi Mùi vô cùng dồi dào, vận khí lên cao, tài lộ rộng mở, đồng thời lại có quý nhân trợ giúp trong công việc.

Tuần cuối cùng của tháng 9: 3 con giáp liên tiếp gặp may, tài sản kếch xù từ trên trời rơi xuống, tha hồ gom của, từ nay đến cuối năm túi tiền phình to - Ảnh 2
Chúc mừng con giáp Mùi ngày càng thành công hơn. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, người tuổi Mùi sẽ liên tiếp thu được những kết quả tốt nhất, đem lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh và vô cùng đại cát đại lợi trong tình cảm, cũng như tạo dựng các mối quan hệ có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ thích ăn mặc đẹp, thích làm đẹp vì vậy luôn gây ấn tượng tốt trong mắt người đối diện.

Con giáp tuổi này rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, họ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Mão cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai.

Thời gian trước đây, con giáp tuổi Mão do sơ suất nên đã mắc sai sót trong công việc. Lúc này, họ cần giữ bình tĩnh cùng tinh thần cầu thị để mau chóng sửa sai. Đây cũng chính là cơ hội để họ rút kinh nghiệm đồng thời vững vàng hơn trong công việc.

Tuần cuối cùng tháng 9, con giáp tuổi Mão được Thần Tài ban phát của cải nên sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi trở ngại mà họ gặp phải đều được hóa giải. Người tuổi Mão thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tựu, có cơ hội thắng tiến, tăng thêm thu nhập..

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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