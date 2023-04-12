Từ 23h ngày 13/4: 3 con giáp có vận may cực lớn, 'bén duyên' với thần May Mắn, nhanh chóng lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới có hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 23:15

Vào thời điểm này, ai gặp khó khăn thì cũng đã phải đối mặt và giải quyết từng ngày từng tháng, nhưng đối với 3 con giáp sau thì đã đến lúc nhận quả ngọt cho sự cố gắng trước đây của mình.

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý trời sinh là những con người thông minh, lanh lẹ bậc nhất trong số 12 con giáp với khả năng thích nghi cực tốt với những môi trường mới. Chính vì vậy, tuổi Tý luôn dễ dàng nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình.

Nổi tiếng chắc tay, quản lý chi tiêu xuất sắc nên người tuổi Tý càng sống thì càng giàu, hiếm khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời điểm này rất may mắn và hanh thông cho người tuổi Tý, hầu như họ làm gì cũng có thần tài trợ giúp.

Từ 23h ngày 13/4: 3 con giáp có vận may cực lớn, 'bén duyên' với thần May Mắn, nhanh chóng lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới có hỷ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, lúc này là thời kỳ may mắn đỉnh cao cho người tuổi Tý, nếu nỗ lực, chăm chỉ và biết tận dụng cơ hội, họ có thể trở thành đại gia, có cuộc sống đầy đủ, sung túc khiến người khác phải nể phục.

Nhưng qua tháng mới thì con đường tài vận của người tuổi Tý sẽ càng kém đi, các cơ hội làm giàu cũng ít dần, nên họ càng phải biết nắm bắt thời cơ trước mắt.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn trắc trở.

Từ 23h ngày 13/4: 3 con giáp có vận may cực lớn, 'bén duyên' với thần May Mắn, nhanh chóng lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới có hỷ sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Từ lúc này tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội trong năm nay thì vài năm sau nữa tuổi Dậu không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.

Từ 23h ngày 13/4: 3 con giáp có vận may cực lớn, 'bén duyên' với thần May Mắn, nhanh chóng lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, sắp tới có hỷ sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt từ thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Từ 5h sáng ngày 13/4, có 3 con giáp gặp được Thần Tài, gặp vận may, tài lộc hanh thông, tiền bạc 'căng phồng túi'

Từ 5h sáng ngày 13/4, có 3 con giáp gặp được Thần Tài, gặp vận may, tài lộc hanh thông, tiền bạc 'căng phồng túi'

Từ khung giờ này có ba con giáp được Thần, Phật phù hộ độ trì, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn tứ bề.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 13/4 tu vi hang ngay tu vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này