Tử vi đúng hôm nay (18/3), xóa sạch vận xui, 3 con giáp nhận lộc khủng, tiền ùa vào túi ầm ầm, cơ duyên chốt sổ đỏ, một bước thành người giàu có, phát đạt

Ngoài ra, theo tử vi 12 con giáp, với những người tuổi Tuất làm công sở, họ sẽ được cấp trên trọng dụng, cơ hội đi đây đó mở mang mối quan hệ nhiều hơn. Từ đó có những vận may về tài chính chờ đón.

Tử vi đúng hôm nay (18/3), vận hay tiền bạc ùn ùn kéo đến với con giáp gần áp chót bảng 12 con giáp. Bán ra số vàng đã tích lũy bấy lâu nay vào thời điểm giá vàng cao kỷ lục trong nhiều năm khiến họ thu được số lãi "khủng".

Người tuổi Dần tử vi đúng hôm nay (18/3) sẽ gặp gỡ giao hảo đối tác không ít nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, ăn tối bận rộn. Con giáp này vận may dâng cao không ngừng.

Với những người tuổi Tuất làm ăn, công việc kinh doanh của họ được Thần Tài phù hộ, kiếm tiền dễ dàng, đầu tư sớm thu lại được 1 vốn 4 lời.

Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, chớ để người khác chớp lấy khiến bản mệnh vô tình bị hụt hẫng.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần sắp xếp, cân đối lại quỹ thời gian của chính mình, tránh chểnh mảng gia đình và các công việc được giao.

Tuổi Dần tử vi đúng hôm nay (18/3) dễ nảy sinh tình cảm hoặc có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên lại dễ phạm phải đào hoa sát. Cuối cùng cũng cần lưu ý các khoản chi có thể tăng cao do đào hoa phá, dẫn đến áp lực kinh tế.

Người tuổi Dần tử vi đúng hôm nay (18/3) sẽ gặp gỡ giao hảo đối tác không ít nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, ăn tối bận rộn. Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho tuổi Dần trong tháng 3 dương lịch: Phải tránh những khoản chi tiêu hoang phí từ chính nhu cầu không đáng có của bản thân.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Trong công việc, con giáp này giàu chí tiến thủ, luôn hết mình vì công việc. Con giáp này không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đồng thời cũng luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Tử vi đúng hôm nay (18/3), con giáp tuổi Hợi không thiếu tài lộc, điềm lành gõ cửa. Người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu. Trong khi đó con giáp dùng kinh doanh cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn buôn bán ngày càng gặp thời, gặp thế.

Những con giáp tuổi Hợi có thể sẽ nhận thêm công việc hoặc cơ hội hợp tác làm ăn trong tuần này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm