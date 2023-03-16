Tử vi nửa cuối tháng 3 cực thịnh, 3 con giáp vơ vét hết tài lộc trong thiên hạ về túi, của cải tăng lên chóng mặt, đổi đời thành đại gia trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 04:30

Nửa cuối tháng 3, những con giáp này tin vui lan tỏa, số mệnh ngày càng may mắn, bình an, vượng phát.

Tuổi Tuất

Những người Tuất là người sống hòa đồng, thân thiện và giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Không những thế, Tuất thường cầu tài, cầu tiến.

Tử vi nửa cuối tháng 3, họ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ngày tháng trôi đi, trải qua nhiều thất bại, vấp ngã, họ học tập, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm.

Tuất đang có cơ hội sự nghiệp ổn định, vượng đường thăng tiến. Họ làm ăn kinh doanh sinh lời lớn, trở thành ông/bà chủ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.

Tử vi nửa cuối tháng 3 cực thịnh, 3 con giáp vơ vét hết tài lộc trong thiên hạ về túi, của cải tăng lên chóng mặt, đổi đời thành đại gia trong chớp mắt - Ảnh 1
Tử vi nửa cuối tháng 3, họ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Họ kiếm được nhiều tiền nên có nhiều của cải tích lũy, cuộc sống thịnh vượng.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn tử vi nửa cuối tháng 3 sẽ phát triển thuận lợi. Từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với tuổi Thìn đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung là thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi.

Tử vi nửa cuối tháng 3 cực thịnh, 3 con giáp vơ vét hết tài lộc trong thiên hạ về túi, của cải tăng lên chóng mặt, đổi đời thành đại gia trong chớp mắt - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn tử vi nửa cuối tháng 3 sẽ phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét thêm và thận trọng. Cơ may trúng khoản tiền lớn, vàng bạc dâng cao.

Tuổi Hợi

Tử vi nửa cuối tháng 3 được coi là thời điểm vô cùng may mắn đối với người tuổi Hợi. Thời gian tới giúp cân bằng vận mệnh của người tuổi Hợi. Bản mệnh dễ dàng chiếm được ưu thế trong cuộc sống cũng như công việc, có thể thăng chức tăng lương, được quý nhân phù trợ, đạt nhiều lợi lộc...

Có thể nói, tử vi nửa cuối tháng 3 là thời điểm tuổi Hợi có cả danh và lợi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, tử vi 16/3/2023, phúc khí dồn dập, 3 người tuổi này vừa may vừa hên, số đỏ ngập tràn, lãi hàng trăm tỷ đồng, vàng bạc chất đống

Đúng ngày mai, tử vi 16/3/2023, phúc khí dồn dập, 3 người tuổi này vừa may vừa hên, số đỏ ngập tràn, lãi hàng trăm tỷ đồng, vàng bạc chất đống

Tử vi 16/3/2023, đếm số may dành tặng cho 3 con giáp này, của cải cứ vơi lại đầy, thịnh vượng đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều