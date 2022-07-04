Tử vi tuần tuần tới (11-17/7), 3 con giáp được ông bà độ mạng, chuẩn bị có trong tay bất động sản, Thần Tài đại giá quang lâm, tiền bạc bát ngát, phú quý giàu sang

Thời gian tới những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, càng cố gắng thì càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Dậu Con giáp này nhờ sự chăm chỉ, siêng năng cũng như tính tình thiện lương hiền hòa rất được lòng các quan bề trên nên mọi việc đối tuổi Dậu trong tuần tới sẽ “trăm bề thuận lợi”. Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho người làm kinh tế. Bản mệnh đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới trong thời gian tới. Cuộc sống của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể, với người làm công ăn lương, tài lộc trong tuần cũng khá ổn định khi cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng.

Được lòng các quan bề trên nên mọi việc đối tuổi Dậu trong tuần tới sẽ “trăm bề thuận lợi” - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Thêm vào đó là có cơ hội gặp nhiều quý nhân nên sẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc bám theo mục tiêu, gặt hái được những thành công bản thân vẫn luôn mơ ước. Vận trình của tuổi Thân trong tuần mới khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. Trong tuần mới, Thân được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc. Bản mệnh nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Trong tuần mới, Thân được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi học có nói, tuần tới, con giáp này sẽ được đón nhiều vận may cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Họ dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không sợ thất bại. Tuần này cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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