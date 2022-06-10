Tử vi tuần thứ 2 của tháng 6, xui xẻo lùi xa, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp làm ăn yên ổn, phước lộc đầy nhà, vận trình thăng hạng, tiền vàng nhiều như nấm mọc sau mưa

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 16:35

Tử vi tuần thứ 2 của tháng 6, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, vận trình thăng hạng, tiền vàng nhiều không đếm nổi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào tuần thứ 2 của tháng 6 vận trình thông thuận, cát khi đầy nhà. Công việc thuận lợi, các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp có được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp may mắn có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng dễ dàng, không tốn nhiều công sức nhưng vẫn có được thành tích cao.

Chuyện tình cảm êm ấm. Bạn và nửa kia của mình chẳng bao giờ giấu giếm mà luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một tin tưởng nhau hơn.

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Người tuổi Thìn vào tuần thứ 2 của tháng 6 vận trình thông thuận, cát khi đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vào tuần thứ 2 của tháng 6 đón nhận nhiều niềm vui ngập tràn. Con giáp không nên chê các món lợi nhỏ mà luôn cố gắng tận dụng hết mọi cơ hội đến với mình. Ngoài ra, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Thần Tài, con giáp thực hiện được những kế hoạch đã đề ra, thuận lợi thăng quan tiến chức. Nhìn chung, vận trình sắp tới của bản mệnh không có gì đáng ngại.

Tiền bạc dư dả, con giáp may mắn bên cạnh chi tiêu nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Hợi tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

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Người tuổi Tuất vào tuần thứ 2 của tháng 6 đón nhận nhiều niềm vui ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 6 đón nhận nhiều tin tốt bất ngờ. Nếu đang đi theo con đường học tập, nghiên cứu. Bạn có thể những quan điểm đúng đắn, có được sự ghi nhận và đánh giá cao từ người xung quanh. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, Sửu đạt được thành tích cao trong công việc, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Con giáp cũng được khuyên đừng ngại nêu ý kiến của mình để mọi người cùng thảo luận. Sự tự tin sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh hơn nhiều. Đừng mãi chỉ giữ những quan điểm ở trong lòng mình mà hãy học cách lắng nghe để ngày càng tiến bộ.

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Người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 6 đón nhận nhiều tin tốt bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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