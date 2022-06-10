Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/6/2022, vận trình hung hiểm, tà khí bủa vây, 3 con giáp gặp toàn điềm xấu, xui xẻo đủ đường, tiểu nhân bám đuôi, khó thoát kiếp nạn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/6/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc trì trệ, sự nghiệp lâm nguy, vướng vào nhiều thị phi, tranh chấp.

Tuổi Dần Người tuổi Dần trong thứ Bảy vận trình âm u, tài lộc thâm hụt. Con giáp cần thận trọng trong các quyết định về tiền bạc. Những lời đường mật có thể là cái bẫy do tiểu nhân đạt ra hòng hủy hoại mọi cố gắng của bạn. Con giáp đừng vì món lợi nhỏ mà hy sinh tương lai phía trước.Ngoài ra, trong các mối quan hệ nơi công sở, Dần cũng cần tỉnh táo, đừng để bản thân vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Bạn và các thành viên trong gia đình không hòa hợp. Đôi bên vì thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu nên liên tục nảy sinh tranh cãi khi không tìm được tiếng nói chung.

Người tuổi Dần trong thứ Bảy vận trình âm u, tài lộc thâm hụt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ vướng vào những rắc rối trong công việc và cuộc sống. Hung tInh xuất hiện khiến vận trình con giáp sa sút. Bản mệnh vướng vào các cuộc tranh luận, cãi vã với đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp nên nghiêm túc xem xét lại những hành vi của mình và cư xử thận trọng hơn. Sức khỏe của Tỵ giảm sút rất nhiều. Con giáp nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống trước khi những tình huống sức khỏe tệ hơn có thể xảy ra.

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ vướng vào những rắc rối trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy vướng nhiều thị phi, tranh chấp tiền bạc. Con giáp xui xẻo phải chịu nhiều oan ức do cục diện Tương Hại mang lại.Tiền tài tụt dốc không phanh, con giáp liên tục làm ăn thua lỗ nên vốn liếng dần cạn kiệt. Bản mệnh có khả năng rơi vào túng thiếu, nợ nần nếu không biết dừng lại đúng lúc hay có những quyết định sáng suốt hơn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối và suy nghĩ lạc quan hơn trước mọi vấn đề. Chuyện tình duyên của bản mệnh bị ngáng trở, nhiều thử thách. Người độc thân chưa thể tìm được đối tượng phù hợp cùng chia sẻ, thấu hiểu và cùng vượt qua khó khăn. Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy vướng nhiều thị phi, tranh chấp tiền bạc. - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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