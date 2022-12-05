Tử vi tuần này (05/12 - 11/12): Trời ban phước lành, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp - tình duyên một đường viên mãn

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 11:15

Tuần mới này là lúc 3 con giáp mọi sự thuận lợi đến bất ngờ, hãy quyết định và hành động mọi việc quan trọng vào tuần này nhé!

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có những ngày tháng vô cùng tươi đẹp vào tuần này (05/12 - 11/12). Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn trong cuộc đời mình. Sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến lớn mang tính chất bước ngoặt, bên cạnh đó bạn cũng bén duyên với việc kinh doanh và dần khẳng định được năng lực của bản thân trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này. Bạn luôn xoay xở rất tốt và tuần này (05/12 - 11/12) cũng không là ngoại lệ. Bạn huy động vốn khá dễ dàng trong thời gian này vì thế tình hình tài chính của bạn khá khả quan và sáng sủa, các nguồn thu nhập sẽ lấp đầy hầu bao của bạn liên tục và có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cuối tháng 12.

Chuyện tình yêu màu nắng sẽ luôn khiến bạn vui vẻ và tràn đầy hứng khởi mọi lúc. Bạn sẽ được sống trong những ngày tháng đầy ắp những điều yêu thương, ngọt ngào, ân cần chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đề phòng các vấn đề về đường hô hấp, hãy tránh những nơi có nhiều khói bụi và hạn chế đồ lạnh bạn nhé.

Tử vi tuần này (05/12 - 11/12): Trời ban phước lành, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp - tình duyên một đường viên mãn - Ảnh 1
Sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến lớn mang tính chất bước ngoặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này (05/12 - 11/12), tuổi Thìn không phải phấn đấu quá nhiều vì tháng 12 là tháng mang lại khá nhiều tài lộc cho bạn. Bạn dễ dàng đạt được những mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của mình. Con đường công danh của bạn trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, bạn hãy sẵn sàng để đón chờ những "quả ngọt" trong sự nghiệp của mình nhé. Công việc thuận lợi đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn. Bạn sẽ thực hiện được khá nhiều kế hoạch về tài chính trong tuần này đấy.

Chuyện tình yêu màu hồng như cổ tích của bạn là niềm ao ước của rất nhiều người, hãy dành nhiều thời gian cho người ấy hơn cho dù có bận rộn thế nào đi nữa nhé. Bạn chỉ cần duy trì chế độ sinh hoạt điều độ là không phải lo lắng gì về sức khỏe.

Tử vi tuần này (05/12 - 11/12): Trời ban phước lành, Quý Nhân dẫn đường, 3 con giáp tài lộc vượng phát, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp - tình duyên một đường viên mãn - Ảnh 2
Con đường công danh của bạn trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những bạn sinh nhằm tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn nhất tuần này (05/12 - 11/12) và trong cả tháng 12. Bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng khích lệ trong thời gian này. Công việc của bạn ngày càng được mở rộng, sự nghiệp thăng hạng, tuy bận rộn hơn nhưng đây mới chính là khoảng trời mà bạn muốn vẫy vùng và cống hiến. Túi tiền của bạn cũng ít khi vơi trong tuần này, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời đầu tư và từng bước xây dựng nên thương hiệu của chính bản thân mình.

Tình yêu của bạn tuy không quá nồng nhiệt nhưng luôn mang đến cho hai bạn cảm giác bình yên, thư thái và bỏ quên những hỷ, nộ, ái, ố ở đời. Sức khỏe của bạn rất tốt và không cần lo lắng gì trong suốt thời gian này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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