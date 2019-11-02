Sách tử vi tuần mới có nói, Tý dù là nam hay nữ giới đều có 7 ngày tới phơi phới hân hoan. Chẳng những đếm tiền sái tay, làm đâu thắng đó, con giáp may mắn này còn có tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phát hờn.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới của 12 con giáp bạn sẽ biết ngay vận mệnh tài lộc, tình duyên, sự nghiệp của mình chính xác đến khó tin.

Bị hung vận đeo bám nên người tuổi Sửu sẽ có tuần mới không mấy như ý. Những khúc mắc trong tình cảm bị đẩy lên cao trào khiến Sửu phải trầy trật mới có thể giải quyết êm đẹp.

Tuy nhiên, Tý cần chi tiêu khoa học, đừng phung phí tiền bạc kẻo bề trên sẽ lấy lại những gì đã ban cho bạn.

Nếu vận tình duyên rối rắm trăm bề thì tài lộc của con giáp này lại đỏ như son. Phát tài phát lộc, thăng chức tăng lương là may mắn con giáp giàu có này nắm chắc trong tay.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Dần nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng, xem tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo Dần sẽ có những ngày tới khá chật vật.

Bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu lường gạt nên Dần sẽ lâm vào cảnh thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của. Nếu không cẩn trọng con giáp xui xẻo này còn có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay.

Bị sao xấu án ngữ nên người tuổi Mão gặp phải khá nhiều vận hạn trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Hung tinh chiếu mệnh, sao xấu án ngữ nên người tuổi Mão gặp phải khá nhiều vận hạn trong tử vi tuần mới từ ngày 4/11 đến 10/11/2019.

Thay vì sợ hãi mà chùn chân, Mão cần bình tĩnh để vượt qua sóng gió. Hãy vững tin vào chính mình, “cây ngay không sợ chết đứng” thì bạn sẽ lại sung túc đủ đầy, sung sướng hơn người.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Thìn sẽ bị tiểu nhân quấy phá không ngừng. Chẳng những đánh mất uy tín chốn thương trường, con giáp này còn bị một nửa đối xử lạnh nhạt, chia ly là điều khó tránh khỏi.

Thìn cần tỉnh táo để không làm đối phương tổn thương, cũng đừng giận quá mất khôn kẻo ai cũng trở mặt với mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Tỵ sẽ có vô số may mắn, gặt hái khá nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong tuần mới từ ngày 4/11 đến 10/11/2019. Tỵ hãy tự tin đảm đương những trách nhiệm khó nhằn mà cấp trên giao phó, đây chính là cơ hội để bạn thăng chức tăng lương chỉ trong tích tắc.

Tiền ập vào nhà, thu nhập cải thiện, tinh thần thoải mái chính là vận số trời đã sắp đặt cho con giáp may mắn này.

Chỉ cần bước sang tuần mới Ngọ sẽ đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, Ngọ sẽ bị tiểu nhân phá hoại trong công việc, dù nỗ lực đến mấy vẫn chẳng gặt hái được chút thành quả nào.

Thế nên, thay vì hơn thua với kẻ xấu, Ngọ hãy tránh xa thị phi, giữ mình chờ thời cơ. Chỉ cần bước sang tuần mới Ngọ sẽ đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Vận tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc ngoạn mục trong tử vi tuần mới này. Chẳng những được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nâng đỡ hết lòng, nghề tay trái còn giúp họ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Hung cát đan xen, vui buồn lẫn lộn là thế nhưng cuộc sống của Thân không mấy bất ổn. Họ có thừa bản lĩnh để giữ thăng bằng, giữ vững cát khí trời cho mình.

Đầu tuần chông chênh chao đảo, nhưng từ giữa tuần trở đi vận số của Thân sẽ cải thiện đáng kể, tình tiền như ý.

Dù bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm nhưng hại con giáp bản lĩnh này vẫn ngoan cường vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có khát khao vươn lên. Vậy nên, dù bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại con giáp bản lĩnh này vẫn ngoan cường vượt qua tất cả.

Trong tuần mới này, Dậu cần tập trung hết sức cho công việc. Đừng vì một phút lơ là mà phải trả giá đắt cho sai lầm tai hại của mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Tuất sẽ có tử vi tuần mới thăng trầm khó bề đoán định. Đầu tuần may mắn theo chân giúp Tuất làm gì cũng hái ra tiền, vậy nhưng, từ giữa tuần trở đi con giáp này lại gặp phải khá nhiều khó khăn, thất bại.

Tuất cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút bốc đồng mà rước họa thị phi vào người.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Vận trình sa sút, công việc gặp phải trở ngại nên Hợi sẽ vô cùng khốn khó trong tuần mới này. Tuy nhiên, chỉ cần khéo léo trong xử lý công việc con giáp may mắn này sẽ lại quơ tay là có tiền, phúc lộc dồi dào.

Không chỉ tài vận thăng hoa, Hợi còn có tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!