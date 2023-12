Tử vi tuần mới của 12 còn giáp: 27/6 - 3/7: Tuổi Mão vượng duyên, tuổi thìn công việc thuận lợi, còn các con giáp khác thì sao?

Tài lộc trong tuần không được suôn sẻ do chịu ảnh hưởng của Đại Hao hung tinh. Bản mệnh cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, không nên ỷ vào việc mình kiếm được ra tiền mà chơi bời phung phí. Đồng thời, khi có cơ hội làm ăn mở ra trước mắt, bạn cũng cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam dẫn đến hành động mù quáng.

Phương diện tình cảm trong tuần này duy trì ở mức bình ổn khi đôi lứa luôn biết cách để điều hòa mối quan hệ, không để những khúc mắc làm rạn nứt tình cảm. Không khí gia đình hài hòa, hạnh phúc, mọi người cùng nhau nhường nhịn yêu thương.

Tuổi Sửu

Hung vận nhỉnh hơn cát vận báo hiệu đây là một tuần không ít thách thức với người tuổi Sửu. Dường như bản mệnh đang để cái tôi quá lớn của mình điều khiển, lại thêm Tỷ Kiên thôi thúc bạn cứ vỗ ngực tự cho mình tài giỏi mà bỏ qua những lời đề nghị, góp ý của người xung quanh, lao đầu vào làm bất chấp hậu quả.

Cũng may là thời gian u mê của những chú Trâu không quá lâu. Sự xuất hiện của cặp cát tinh Ấn Quan giúp bạn lấy lại tỉnh táo đúng thời điểm, đồng thời mang lại cho bản mệnh sức sáng tạo vô biên giúp để ngày càng chứng tỏ được năng lực thực sự của mình trong công việc.

Tài vận trong tuần có dấu hiệu xui xẻo, dễ tổn thất một khoản. Bản mệnh ngay đầu tuần đã gặp chuyện mất tiền, Tiểu Hao hung tinh cho thấy thiệt hại tài chính dù không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này không khỏi xót xa. Bạn sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhằm gia tăng tiền bạc trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu lúc này có phần trầm lắng, thậm chí có người cần phải cẩn thận kẻo bị lừa gạt trong tình cảm. Các cặp đôi có nhiều vấn đề khúc mắc, lúc này hai bạn cần bình tĩnh để nhìn nhận lại sự việc trước khi thẳng thắn trò chuyện để tìm hướng giải quyết cho phù hợp, không nên vội vàng đưa ra quyết định nông nổi trong lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần bị Ngũ Quỷ nhập mệnh, hung vận lớn lấn át cát vận, bản mệnh cần phải đề phòng tiểu nhân gây họa hoặc những kẻ ném đá giấu tay có ý đồ phá rối công việc của bạn. Bạn có thể vướng vào những vụ tranh chấp, thậm chí là kiện tụng. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi vấn đề, không nên quá mức nóng nảy, sẽ tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng lợi dụng.

Phải đợi tới giữa tuần vận trình của những chú Hổ mới dần có khởi sắc khi Chính Quan nhập mệnh. Con giáp này dần tìm ra phương pháp phù hợp để tháo gỡ những bế tắc hiện tại. Tuy quá trình này không diễn ra ngay lập tức, nhưng bạn đang bước từng bước vững chắc, rồi sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với nỗ lực đã bỏ qua.

Giữa tuần cũng là thời điểm vận may tài chính cao nhất nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài nâng đỡ. Tiền hết rồi lại có, bản mệnh biết cách tính toán khôn ngoan và tận dụng lợi thế sẵn có để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Nên nhớ rằng, bạn càng bình tĩnh sẽ càng duy trì được sự sáng suốt, hạn chế sai lầm khiến tiền bạc rơi vào tay người khác.

Phương diện tình cảm trong tuần này không được thuận lợi như bạn mong đợi. Có nhiều cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với những quyết định khá lớn. Giữa 2 người tồn tại nhiều vấn đề không giải quyết được ngay, đôi bên cùng giữ cái tôi của mình thay vì suy nghĩ cho tình cảm đôi bên, chẳng ai chịu nhún nhường ai.

Tuổi Mẹo

Sao Thái Âm mang tới vận trình tình duyên đáng hứa hẹn cho người tuổi Mão trong tuần này, đặc biệt là nữ mệnh. Đây là cơ hội để bản mệnh quên đi những chuyện không vui, những tổn thương trong quá khứ để vui sống cho hiện tại. Cho nên nếu có cơ hội tình cảm tìm đến vào lúc này thì hãy mạnh dạn đón nhận nhé.

Phương diện công danh của những chú Mèo cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khả quan trong tuần này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Thái Âm cho thấy quý nhân ở đây thường là nữ mệnh, tuổi Mão có thể sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Cơ hội đến chủ yếu ngay từ đầu tuần, bạn nên tranh thủ tận dụng lợi thế lúc này. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Quan phù trợ, những cống hiến bấy lâu nay của bạn được cấp trên ghi nhận. Bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình hơn.

Tài vận của bản mệnh cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Thiên Tài cho thấy bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn. Tuy nhiên dù thời điểm nào cũng cần phải thận trọng khi đầu tư kinh doanh để hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dịch Mã động tinh xuất hiện trong tử vi tuần này của người tuổi Thìn báo hiệu một tuần năng động và khó ngồi im một chỗ. Những suy nghĩ an toàn, ổn định sẽ dần bị thay thế bởi những hành động táo bạo và mạnh mẽ hơn. Đừng quá lo lắng, bởi với sự linh hoạt, chủ động của bạn thì khó khăn hay thách thức một chút ở thời điểm này cũng không có gì đáng ngại cả.

Đầu tuần có Thương Quan nhập cục nhắc nhở con giáp này nên biết giữ mình tránh xa những chuyện thị phi, tranh đấu nơi công sở để không vô tình vướng phải bất cứ cuộc chia bè kết phái nào. Việc gì không liên quan tới mình thì không nên tham gia. Ngoài ra, khi tham gia giao thông nên cẩn trọng, muốn sang đường phải nhìn trước, ngó sau cẩn thận.

Tài lộc trong tuần khá ảm đạm. Kiếp Tài đứng bóng, tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc đã lấy được về tay. Có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc nóng vội, chưa tính toán kỹ càng khiến cho tài lộc tổn hao.

Bản mệnh cũng đừng vì quá mải mê làm việc hay kiếm tiền mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân. Hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời, chu toàn gia đình đều phải đầy đủ, đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp tuổi Thìn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề bon chen bên ngoài.

Tuổi Tỵ

Cát tinh Thái Dương hứa hẹn một tuần mới đầy may mắn và hanh thông với người tuổi Tỵ, cả trong chuyện tình cảm lẫn trong công việc. Đường công danh của nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh chút xíu, quý nhân sẽ thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mình mong muốn.

Thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung cho công việc để tận dụng hết ưu thế đang có sẵn, tạm thời gác những chuyện bên lề lại một bên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào. Sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên. Bạn có thể được Chính Ấn nâng đỡ lên vị trí cao hơn đó.

Tiền bạc trong tuần chủ yếu phải chờ tới cuối tuần mới thực sự vượng. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện nên con giáp này có thể sẽ có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thảnh thơi mấy đâu, vì vẫn phải “tăng gia sản xuất” mà.

Đường tình duyên của những chú Rắn cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Những rào cản trước đó được chính tay con giáp này tháo gỡ, bạn không còn lo sợ vẩn vơ mà mạnh dạn và chủ động nắm bắt cơ hội vì những điều hạnh phúc đang ở phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung tinh Thái Tuế cảnh báo người tuổi Ngọ về những hung hiểm, tai nạn, thương tích có thể ập đến trong ngày hôm nay. Nên cẩn thận khi xuất hành xa, đi lại nhớ cẩn thận và tuyệt đối tuân theo luật an toàn giao thông. Trước khi rời nhà, bạn có thể đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Công việc trong tuần cũng đối mặt với nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn bủa vây, liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt khiến bản mệnh bôn ba lo lắng nhiều. Có những ngày phải tăng ca giải quyết mà vẫn không kịp đối phó.

Tận tới cuối tuần mới có tài tinh chiếu mệnh, bạn nên để dành các kế hoạch tài chính tiến hành vào thời điểm này để tận dụng vận may. Nhờ đó, các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, những chú Ngựa cũng nên tìm cách mở rộng và cải thiện mối quan hệ xã giao bởi đối phương chính là người sẽ đem đến lợi nhuận cho bạn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động trong thời điểm này. Nếu vẫn đang độc thân, bạn cũng không nên quá sốt ruột mà vội vã đến với một người nào đó khi chưa suy nghĩ kĩ. Có thể mối quan hệ ấy sẽ mang lại cho bạn nhiều sầu não trong tương lai.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi khá thuận lợi khi có sự xuất hiện của sao Bách Việt chủ đào hoa. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với các đối tượng khác giới, chỉ cần mở lòng hơn, bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Tuy nhiên, trước khi quyết định đến với ai, bạn cần cân nhắc cho cẩn thận chứ không nên mù quáng nhất thời chỉ vì trốn tránh cảm giác cô đơn.

Người đã có gia đình cần đề phòng đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa dữ, có kẻ thứ 3 chen chân phá hoại hạnh phúc của bạn. Bạn cần phải giữ khoảng cách thích hợp với những người khác giới, đồng thời luôn quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình, tránh để những hiểu lầm xảy ra một cách đáng tiếc.

Đây cũng là một tuần may mắn ở phương diện sự nghiệp và tài lộc với những chú Dê. Đầu tuần, những người theo nghiệp công danh có được sự dứt khoát và sáng suốt khi được Tỷ Kiên nâng đỡ, tới giữa tuần lại có cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan.

Tuần này được Thực Thần che chở, người tuổi Mùi dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc. Bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng hứa hẹn. Hãy tự tin nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng chần chừ, do dự quá lâu, để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sao Thiên Cẩu xuất hiện cảnh báo người tuổi Thân về những nguy cơ sức khỏe trong tuần này. Có vẻ như thời gian qua bạn làm việc quá sức lại không có chế độ nghỉ ngơi phù hợp nên cơ thể dễ rơi vào tình trạng lao lực. Vì vậy, dù bạn có đang bận rộn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Phương diện sự nghiệp do chịu ảnh hưởng của Thương Quan nên lúc này bạn cần phải hành xử cẩn trọng hơn. Mặc dù con giáp này có tinh thần chủ động và ý chí mạnh mẽ nhưng sự xốc nổi, nóng nảy sẽ dẫn đến nảy sinh nhiều sai lầm đáng tiếc. Điều đó có thể trở thành những khuyết điểm mà người khác bám vào để gây chuyện thị phi nhằm cạnh tranh với bạn trong công việc.

Bù lại, tài lộc của những chú Khỉ lại rất khả quan. Khoảng thời gian đầu tuần, việc làm ăn của bạn diễn ra khá thuận lợi do có Chính Tài và Thực Thần phù trợ. Bạn có thể nhận thấy những kế hoạch kinh doanh mình đặt ra từ trước đó đều có những bước tiến triển rất đáng mừng. Bạn hãy tự tin hơn nữa vào bản thân, tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân khá ổn định trong thời gian này. Những cặp đôi tuy đôi lúc vẫn có mâu thuẫn và khắc khẩu, thế nhưng đó đều là những vấn đề nhỏ, như một thứ gia vị để mối quan hệ của hai bạn có nhiều cung bậc cảm xúc. Mọi việc có thể giải quyết một cách nhanh chóng nếu hai bên chịu nhường nhịn nhau.

Tuổi Dậu

Thiên Đức cát tinh che chở cho vận trình tài lộc tuần này của người tuổi Dậu khi bản mệnh tìm được những cơ hội làm ăn, kinh doanh đáng hứa hẹn. Nhìn chung thu nhập của người theo nghiệp buôn bán sẽ nhỉnh hơn người làm công việc bàn giấy. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt, bởi tiềm năng của bạn vốn lớn hơn tưởng tượng của bạn rất nhiều.

Trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức mà sao Thiên Đức trợ lực không phải là nhiều và lúc nào cũng ở sẵn đó. Vì thế, ai đang có tham vọng thì nên chớp ngay cơ hội đang có vào lúc này. Hãy dồn tâm dồn sức của bạn vào những việc đang làm để hoàn thành mục tiêu, rồi bạn sẽ sớm nhận được thành quả.

Bản mệnh cần phải kiên trì cố gắng thì mới có được thành công. Nhiều lúc cuộc sống không như chúng ta mong đợi nhưng nếu bạn bỏ cuộc thì chỉ có thất bại mãi mãi. Tỷ Kiên sẽ giúp cho con giáp này vững vàng hơn trong những chặng đường phía trước của mình.

Tuy nhiên, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang trải qua nhiều thử thách. Cuộc sống bận rộn và nhiều áp lực, nếu cả hai không thông cảm được cho nhau thì có thể bạn sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương khi tình yêu mình đặt nhiều kỳ vọng cuối cùng lại tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạch Hổ hung tinh nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Đồng thời, bạn cũng nên tập trung khi làm việc trong nhà xưởng, chú ý giữ an toàn khi tham gia giao thông, không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo để giảm thiểu những sự cố ngoài ý muốn.

Công việc của con giáp này đang đứng trước nhiều thách thức không nhỏ, thậm chí phần thắng của bạn không nhiều. Thương Quan cho thấy bản mệnh đang để đầu óc “đi chơi” quá xa, không đủ tập trung nên dễ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của công việc, thậm chí còn tốn thời gian và công sức để giải quyết hậu quả do chính mình gây ra.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của Kiếp Tài nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận chuyện tiền nong, nhất là những khoản tiền liên quan tới mối quan hệ. Bạn không nên vì cả nể ai đó mà dễ dàng cho đối phương mượn số tiền mà bản thân dành dụm bấy lâu nay. Bạn càng nên tránh xa những khoản đầu tư rủi ro cao trong thời điểm nhiều hung hiểm thế này.

Lại thêm những xung đột tình cảm giữa con giáp này vừa nửa kia như đang thử thách sức chịu đựng của bạn. Bạn nhận ra rằng không phải cứ yêu hết mình là sẽ nhận lại điều tương tự. Khi tình cảm đã phai nhạt, nếu chỉ có mình bạn cố chấp níu kéo cũng chẳng có tác dụng gì.

Tuổi Hợi

Dưới sự che chở của Tử Vi cát tinh, người tuổi Hợi càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Bạn có sự quyết tâm lớn lao nhờ niềm tin rằng cứ cố gắng hết mình thì sẽ nhận về những gì xứng đáng. Chính suy nghĩ tích cực đó đã giúp con giáp này luôn hăng hái tiến về phía trước, khó khăn cũng không bỏ cuộc.

Chính Quan xuất hiện trong những ngày đầu tuần rất tốt cho bản mệnh có công việc suôn sẻ hơn thế nhưng cũng không được chủ quan vì sẽ có những khó khăn bất ngờ xuất hiện khi bạn chủ quan. Đặc biệt là càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót do con giáp này để đầu óc xao nhãng khi có Thương Quan tác động. Vì thế, hãy cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo nhé.

Về đường tài lộc, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ kiếm tiền vào khoảng đầu tuần này, khi có Thiên Tài trợ mệnh. Chớ để dồn công việc hay dự án đầu tư về cuối tuần bởi Kiếp Tài xuất hiện lúc này sẽ khiến vận trình xoay chuyển nhanh chóng, mất nhiều hơn được.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bạn thích cảm giác an toàn và bình yêu khi ở bên người ấy. Đó cũng là lúc bạn thoải mái được làm chính mình, không cần phải gồng mình lên thay đổi điều gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.