Tử vi tuần mới của 12 con giáp 11/11 - 17/11: Tuổi Tý, Mão đếm tiền sái tay,  Ngọ cẩn thận kẻo tiền mất tật mang

Người tuổi Tý sẽ có tử vi tuần mới đỏ rực như son, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên càng về cuối tuần con giáp này càng thăng hoa ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Thay vì tốn tiền đi xem bói, gia chủ chỉ cần xem tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 11/11 đến ngày 17/11 sẽ biết chính xác vận mệnh của mình.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy từ ngày 11/11 đến 17/11/2019, Sửu sẽ phải đối diện vơi khá nhiều rắc rối trong công việc. Bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp chơi xấu khiến con giáp xui xẻo này phải khốn đốn trăm bề.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Tý sẽ có điềm báo tài lộc đổ vào nhà, muốn nghèo cũng không được khiến ai cũng ganh tỵ.

Trong tuần này, Sửu cần tránh xa thị phi, đừng vì một phút bốc đồng mà trót nói ra những lời khiến mình rước họa vào người.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới có nói, Dần dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ nếm trải không ít phiền toái. Họ sẽ bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, khiến Dần không chỉ gặp khó khăn tiền bạc mà công việc cũng trì trệ.

May mắn thay, càng về cuối tuần vận số của Dần càng khởi sắc, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Mão sẽ đếm tiền sái tay, an nhàn thụ lộc, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Mão

Hiền lành, chăm chỉ lại sống biết trước biết sau nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Con giáp may mắn này dễ dàng có được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân, nhà xe có đủ.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Mão sẽ đếm tiền sái tay, an nhàn thụ lộc, tiền rủng rỉnh túi.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Thìn

Buôn may bán đắt, công việc suôn sẻ, làm gì cũng hái ra tiền chính là phúc phần trời cho người tuổi Thìn trong tuần mới này. Thế nên, Thìn hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp tuần này nói rằng, Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Dù hiện tại có khốn khó, cơ cực đến mấy thì từ tuần mới này Tỵ cũng thuận lợi trăm bề, sung sướng như tiên.

Tuy nhiên, Tỵ đừng nhẹ dạ cả tin mà dốc hết tiền bạc đầu tư và một mối, cũng đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền kẻo mất trắng.

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Ngọ sẽ có tuần mới khá vất vả, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, ngông cuồng và có óc sáng tạo bất tận. Con giáp bản lĩnh này biết cách vượt qua nghịch cảnh để vươn lên đổi đời, khẳng định giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Ngọ sẽ có tuần mới khá vất vả, mệt mỏi. Không chỉ thiếu hụt tài chính, Ngọ còn có nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì sao lầm tai hại của mình trong công việc.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Mùi

Được cát vận che chở, trời Phật nâng đỡ nên người tuổi Mùi sẽ có 7 ngày phía trước phơi phới hân hoan. Con giáp giàu có này kiếm tiền cực đỉnh, của nả cứ vơi lại đầy, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Càng về cuối tuần Mùi càng thêm phúc thêm phần, tiền ùn ùn chui vào túi, phải thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Thân

Kiếm được nhiều tiền nhưng Thân đừng ỷ lại mà tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán. Bởi lẽ, nếu không biết tích cóp, tiết kiệm thì khi có chuyện cấp bách Thân sẽ chẳng biết phải xoay xở như thế nào.

Cũng vậy, trong công việc Thân cần thận trọng hơn, đừng dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt kẻo bị kẻ xấu lừa gạt.

Bị kẻ xấu ngáng đường, xui xẻo đeo bám nên Dậu làm gì cũng thất bại triền miên, khốn đốn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp, Dậu sẽ có 7 ngày tới khá thăng trầm. Bị kẻ xấu ngáng đường, xui xẻo đeo bám nên Dậu làm gì cũng thất bại triền miên, khốn đốn vô cùng.

Tốt nhất con giáp này cần án binh bất động, chờ thời cơ tốt hẵng tính chuyện làm ăn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Tuất

May mắn theo chân, thần tài rót lộc vào nhà nên Tuất sẽ có tử vi tuần mới đỏ rực như son. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Tuất ắt đại cát đại lợi, phát tài cực to.

Làm một hưởng mười, làm chơi thưởng thật, tiền tỷ trong tay chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn nhất tuần này.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới, Hợi sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không may. Chẳng những hao tài tốn của, bị người mình tin tưởng trở mặt, Hợi còn phải đối diện với nguy cơ tình duyên tan vỡ.

Vậy nên, thay vì hấp tấp trong lời ăn tiếng nói, Hợi cần bình tĩnh trước mọi điều kẻo khiến người khác hiểu sai ý mình. Từ đấy, bao nhiêu khốn khó, chán chường sẽ ập xuống đầu Hợi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.