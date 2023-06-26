Tử vi tuần mới (26/6 – 2/7/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, khoảng đầu tuần, tuổi Tý làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ thuận lợi. Con giáp này ôn hòa, rộng rãi với mọi người, hiền lành nên có lộc làm ăn.

Vận trình tài lộc vô cùng xán lạn, những người đang làm ăn xa được nâng đỡ, bảo vệ, chăm chỉ làm ăn thì cái gì cũng có phần. Nhiều người xin nghỉ hưu hoặc xin tăng lương cũng sẽ gặp may mắn trong con đường tiền bạc, việc gì cần đến tiền cũng suôn sẻ.

Cuối tuần lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty, nhất định phải chờ.

Tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần. Tuổi Tý xởi lởi, vui tính, dễ làm quen nên đi ra ngoài hay được người khác quý. Tuần này bản mệnh sẽ gặp gỡ những người mới trong cuộc sống của mình hoặc kiếm được một nửa tâm đầu ý hợp, con cái có thành tựu tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu rất quan tâm người nhà.

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc thận trọng, trong công việc bạn là người nghiêm khắc với các hạng mục bản thân đảm nhận.

Tình cảm: Bạn luôn biết tìm cách giải quyết vấn đề hiệu quả, không để cả hai giận dỗi nhau quá lâu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính thuận lợi, tạo điều kiện cho bạn đầu tư đa kênh.

Sức khoẻ: Hãy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, đừng để mất ngủ trong thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đa phần mang mệnh thủy, mà thủy có thể đem lại nguồn tài phúc bất tận. Người tuổi Dậu vốn là người có tài khí và trí tuệ xuất chúng.

Người tuổi Dậu là người có thể tìm những cơ hội khác nhau, dùng những cách khác thường để kiếm tiền. Con giáp này có thể tìm ra cơ hội kiếm lời từ những thứ nhỏ nhặt nhất cộng thêm bản thân bẩm sinh đã được thần tài soi chiếu nên rất nhanh chóng trở nên giàu có.

Tuần mới, với khả năng nhạy bén, người tuổi cho dù không có một việc làm ổn định cũng không bao giờ thiếu tiền tiêu, tài khoản tích lũy của họ luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ chính vì vậy người tuổi Tý có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống “vô tư vô lo”.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.