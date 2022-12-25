Tử vi tuần mới (26/12-1/1/2023), tuần cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp đón vận khí lên hương, hưởng lộc hưởng phúc, cuối năm ăn Tết linh đình

Không dừng lại ở đó, trong thời gian này nhờ đường tài vận sáng sủa, tuổi Hợi không chỉ tiền bạc rủng tỉnh, còn có thể gặp được đối tượng mà mình ao ước, ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thân hoàn toàn có thể có được ý trung nhân mong chờ từ lâu.

Người tuổi Thân trong 7 ngày tới (26/12-1/1/2023) có ngôi sao may mắn chiếu đúng vào đường tài vận. Chính vì vậy, sự nghiệp phát triển không ngừng, thu nhập tăng mạnh, chất lượng cuộc sống của tuổi Thân cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao, cả người nhìn đâu cũng thấy tiền cuộc sống dư dả hơn người.

Người tiếp theo nằm trong danh sách con giáp may mắn tuần mới này (26/12-1/1/2023) chính là tuổi Tuất.

Tuy nhiên, tuổi Thân cũng phải thật nỗ lực mới có thể nhận được thành quả như ý. Trong thời gian này dù mỏi mệt cũng hãy nhớ rằng, có thể có tiền, lại có thể thành đôi, sau này sống ngày hạnh phúc, cơm áo gạo tiền không lo, cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ.

Theo đó Tuất có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng đón nhận may mắn khi công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của bạn trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ.

Không dừng lại ở đó đâu, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bạn. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

Tuổi Dần

Cùng với tuổi Thân và Tuất, người tuổi Dần cũng là con giáp may mắn trong tuần mới này (26/12-1/1/2023). Phương diện công việc của bạn sẽ có nhiều tiến triển khả quan ở thời điểm này.

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên “chấm” và trao thêm cho bạn những ưu ái đặc biệt. Có thể ban đầu con giáp này còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi được.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bạn cũng không có gì cần phải lo lắng. Tiền đổ về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

Niềm vui của Dần còn kéo dài sang cả phương diện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!