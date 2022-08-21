Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8): 3 con giáp có Cát tinh chiếu rọi, vận trình tài lộc hanh thông, sự nghiệp suôn sẻ cả tuần

3 con giáp này trong tuần mới sẽ vô cùng may mắn vì được cát tinh chiếu rọi nên bất ngờ gặp tin vui, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) cho thấy đường tài lộc của tuổi Mão vô cùng vượng phát nhờ cục diện Mão Hợi Tam Hợp. Chuyện buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, không phải lo lắng về áp lực công việc. Tuy nhiên, trong tuần vẫn có những rủi ro có thể xảy ra trong công việc của con giáp này nếu thiếu sự kiểm soát, sống tùy hứng thì người tuổi Mão cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình. Bản mệnh nên lập ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng bước đi của mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) cho thấy, Thiên Tài sẽ giúp cho cuộc sống của tuổi Dần trở nên dễ thở hơn nhiều. Con giáp này có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay bởi nghề tay trái tưởng chừng là thú vui của mình. Bản mệnh chẳng bao giờ có thể nghĩ được có ngày mình sống bằng nghề tay trái. Con giáp này cảm thấy mình thật may mắn khi được sống cùng với đam mê và có thể nuôi sống bản thân bằng đam mê đó. Bên cạnh đó, Cuộc sống luôn có nhiều cạm bẫy và người tuổi Dần phải luôn tỉnh táo, sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc còn báo thêm tin vui về vận trình tình duyên của bản mệnh khi mà đối phương đã sẵn sàng cho những bước dài hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Suy cho cùng thì đôi bên đã quá hợp và chẳng thể sống thiếu nhau. Người độc thân cũng nên tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, tiệc tùng với bạn bè để mở rộng mối quan hệ cho mình. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Bản mệnh có thể cảm thấy công việc có chút khó khăn hoặc kém thú vị, tuy nhiên chỉ cần kiên trì thì điều bất ngờ sẽ xuất hiện. Nửa đầu tuần, tuổi Dậu có thể đã gặp một chút khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, điều này không làm những chú gà phải lo lắng vì tình huống khó xử nhanh chóng qua đi. Từ giữa đến cuối tuần, vận trình của con giáp này chuyển biến theo hướng tích cực. Nhờ Chính Ấn soi đường chỉ lối, Dậu tìm đường đúng con đường phát triển và cơ thể thể hiện bản thân, được đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận năng lực. Tuy nhiên, Dậu cũng cần nhớ, công việc không phải là tất cả. Trong những ngày nghỉ, hãy dành thời gian cho gia đình, người thân và bạn bè. Cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân sẽ giúp con giáp này có tư tưởng thoải mái, giảm áp lực, nhờ đó làm việc cũng hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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