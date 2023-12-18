Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hút hết may mắn thiên hạ, tài lộc đeo bám, giàu sang phú quý, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 11:05

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), phú quý vây quanh, tài lộc dồi dào, tình tiền duyên mãn.

 

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), Thần may mắn thích chơi trò trốn tìm với người tuổi Tỵ. Điều này khiến tuổi Tỵ tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Thực ra, có những lúc tuổi Tỵ bỗng dưng thấy tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi, chính lúc đó, may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hút hết may mắn thiên hạ, tài lộc đeo bám, giàu sang phú quý, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, trong tuần này, tuổi Tỵ hãy làm việc chăm chỉ và tập trung vào công việc cùng các kế hoạch của bản thân. May mắn sẽ không "lộ mặt" rõ ràng mà sẽ luôn đồng hành cùng bạn khi cần thiết. Trong khi đó, hãy thử sử dụng vài liệu pháp kích hoạt vận may bằng phong thủy. Chẳng hạn đưa thêm màu xanh vào cuộc sống của mình, cho dù là trang phục, cây cối trong nhà hay thậm chí là thực phẩm, bạn đều có thể thêm yếu tố màu xanh vào.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Hợi được cả Thái Dương và Dịch Mã cát tinh chiếu cố nên vô cùng may mắn, vất vả nhưng bù lại có của ăn của để tuy nhiên đừng quá cao ngạo, đắc ý bởi càng huênh hoang càng dễ gặp xui xẻo.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hút hết may mắn thiên hạ, tài lộc đeo bám, giàu sang phú quý, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Hợi cần nhớ rằng, mọi nỗ lực sớm hay muộn cũng sẽ thu về được thành quả xứng đáng, bạn không hề vô dụng. Vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần càng dồi dào. Bản mệnh nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình, đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng sẽ sớm ổn thôi. Tuy nhiên, con giáp này cần ghi nhớ rằng, phải “động” thì mới có tiền, đừng “há miệng chờ sung”.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi không có nhiều biến động, nam mệnh có vận đào hoa khá vượng. Người có gia đình thì vợ chồng tình cảm được hâm nóng, nam mệnh hay được vợ quan tâm.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), tuổi Thìn có Bạch Hổ và Thiên Đức cùng chiếu mệnh nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan. Bạn được quý nhân giúp đỡ nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn. Làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương.

Tử vi tuần mới (18/12 đến 24/12/2023), 3 con giáp hút hết may mắn thiên hạ, tài lộc đeo bám, giàu sang phú quý, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này, đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Thìn khá nhiều hi vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán cứ xởi lởi thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Tuần mới mang đến nhiều điều mới tốt đẹp, 3 con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, mang đến nhiều tài lộc.

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