Tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp sau 'may túi ba gang' hứng 'mưa vàng, gió bạc', vận mệnh khởi sắc, vinh hoa phú quý 'vẫy gọi', duyên lành kéo tới

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 08:40

3 con giáp sau 'may túi ba gang' hứng 'mưa vàng, gió bạc', vận mệnh khởi sắc, vinh hoa phú quý 'vẫy gọi', duyên lành kéo tới.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp bạn sống vui vẻ, khỏe mạnh, tinh thần tốt nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ, vạn sự như ý. Từ giai đoạn này trở đi, vận may vẫn chưa dừng lại mà còn tăng thêm, giúp bạn sẽ đạt được kết quả vượt bậc vào cuối năm. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức.

Người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Vũ trụ đang gửi tới bạn một bước tiến quan trọng. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau. Tình cảm giữa 2 bạn làm người khác ghen tị. 

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp sau 'may túi ba gang' hứng 'mưa vàng, gió bạc', vận mệnh khởi sắc, vinh hoa phú quý 'vẫy gọi', duyên lành kéo tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn gây ấn tượng mạnh vì có tính cách siêng năng, cần mẫn, luôn tự mình vượt qua số phận và hoàn cảnh để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, bạn có tham vọng được tận hưởng cuộc sống thăng hoa đủ đầy. Vận trình của bạn nhìn chung có nhiều khởi sắc trong thời gian tới, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Bạn không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố, có khả năng kiếm được nhiều tiền. Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của những người tuổi Dậu, mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp sau 'may túi ba gang' hứng 'mưa vàng, gió bạc', vận mệnh khởi sắc, vinh hoa phú quý 'vẫy gọi', duyên lành kéo tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu bạn biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Nhờ đó, tài lộc của bạn còn tăng cao gấp bội khiến cho tuổi Thân trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Những đôi yêu nhau đã lâu nên bắt đầu kế hoạch kết duyên trăm năm. Cơ hội cao là được gia đình hai bên ủng hộ, vun ven cho hạnh phúc lứa đôi. Cơ hội vô cùng tốt nên người thuộc cung hoàng đạo này không nên bỏ qua.

 

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp sau 'may túi ba gang' hứng 'mưa vàng, gió bạc', vận mệnh khởi sắc, vinh hoa phú quý 'vẫy gọi', duyên lành kéo tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình

Thần Tài rót tài lộc, 3 con giáp phúc khí sâu dày, bước ra cửa hốt vàng hốt bạc, mang lại sung túc cho gia đình.

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