Tử vi tuần mới 12 con giáp (4/5 – 10/5): Mão, Hợi lộc ùa vào nhà, Thìn cẩn thận kẻo hao tài tốn của

Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều trải nghiệm thú vị trong công việc. Những thử thách chính là cơ hội để bạn có thể vươn lên khẳng định thực lực, tài năng của mình.

Đừng đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (4/5 – 10/5) bạn sẽ đoán biết được vận mệnh của mình.

Sách tử vi tuần mới có nói, từ 4/5 – 10/5 người tuổi Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Hãy cứ vững tin vào bản thân, dám dấn thân và ngừng phát xét người khác thì thành công ắt sẽ đến với bạn.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng đại cát đại lợi, tiền cứ lũ lượt ùa vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Vận tình duyên đỏ như son còn giúp Sửu có một tuần mới với rất nhiều niềm vui. Hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên một nửa của mình nhé.

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên định và rất khôn ngoan. Họ biết cách xử lý tình huống linh hoạt, biết cách bảo vệ quan điểm cá nhân và không từ bỏ ước mơ. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Tài lộc khá hanh thông nhưng trong 7 ngày tới Dần phải đối diện với việc bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường. Hãy cứ bình tĩnh trước sóng gió, bạn sẽ kiểm soát được mọi thứ.

Mão sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, thiện lương và biết cách chăm sóc người khác nên Mão được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng. Hơn cả, Mão còn nhận được sự quý mến của mọi người xung quanh, giúp cuộc sống của họ luôn vui vẻ.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp ta thấy, từ ngày 4/5 đến 10/5 Mão sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, đếm tiền sái tay.

Tuổi Thìn

Vì không tập trung trong công việc nên Thìn sẽ khó tránh khỏi những sao sót. Thay vì để mọi chuyện trở nên rối tung bạn cần từng bước tháo gỡ những khúc mắc, khắc phục sai lầm của bản thân.

Nghiêm túc kiểm điểm, cẩn trọng trước mọi quyết định chính là cách để bạn hoàn thiện chính mình mỗi ngày.

Tuổi Tỵ

Vì vị sao xấu chiếu mệnh, kẻ xấu “đâm sau lưng” nên Tỵ cần giữ lập trường trong mọi tình huống để tránh phiền phức. Trong 7 ngày tới, vận tài chính của Tỵ sẽ không mấy may mắn, thậm chí Tỵ còn lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Thế nên, ngay từ bây giờ Tỵ cần kiểm soát chi tiêu, đừng vung tay quá trán kẻo đến khi gặp chuyện không may thì chẳng còn đồng nào để xoay xở.

Ngọ sẽ được cát tinh chiếu mệnh, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có óc sáng tạo hơn người, kinh nghiệm sống phong phú và sự gan dạ. Họ không sợ thất bại, chẳng sợ khổ nhọc và luôn cố gắng từng ngày để cuộc sống trở nên thú vị, ý nghĩa hơn.

Từ ngày 4/5 đến 10/5 Ngọ sẽ được cát tinh chiếu mệnh, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng bước vào tháng 5/2020 con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng.

Đầu tuần thần tài chấm số đỏ, cuối tuần nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được.

Tuổi Thân

Công việc của Thân sẽ không mấy thuận lợi trong tuần mới này. Bạn cần thận trọng hơn trước mọi điều, đừng để sự lười nhác, tham lam khiến bản thân phải trả giá đắt bằng tương lai phía trước.

Hơn cả, Thân cần giữ gìn sức khỏe, đừng quá bóc lột chính mình kẻo bạn sẽ ngã quỵ trước khi có được những điều mình muốn.

Dậu sẽ gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điềm đạm, có trách nhiệm và chịu thương chịu khó nên Dậu có thể quán xuyến mọi việc khá tốt. Bận rộn với việc nhà, với hàng tá công việc không tên khác nhưng Dậu chưa bao giờ từ bỏ tham vọng vươn lên, có được vị trí xứng đáng chốn công sở.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, chông chênh Dậu sẽ gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp trong 7 ngày tới.

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới Tuất sẽ gặp phải họa hao tài, làm gì cũng xui xẻo. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh Tuất hãy dừng lại ngay. Đừng vội vàng, nếu không bạn sẽ chẳng còn đồng nào trong túi.

Vận tình duyên của Tuất cũng không mấy suôn sẻ, tốt nhất cả hai nên cho nhau thời gian để bình tâm suy nghĩ về mọi điều.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống tử tế và biết nghĩ cho người khác nên Hợi được rất nhiều người quý mến, trân trọng. Trong 7 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Hợi sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng.

Không chỉ tuần này, mà cả tháng 5 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, đời sang trang mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.