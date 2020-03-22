Tử vi tuần mới 12 con giáp (23/3 - 29/3/2020) Thìn, Mão bị hung vận đeo bám, Tuất, Hợi tiền của lũ lượt ập vào nhà

Trời sinh Tý là con giáp bản lĩnh, thông minh và có gan làm giàu. Vậy nên, dù lớn lên trong nghèo khó họ vẫn thừa khả năng tự làm đại gia của chính mình, nắm trong tay cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tuần cuối cùng của tháng 3 đời Tý sẽ sang trang mới.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (23/3 – 29/3/2020) bạn sẽ tbiết trước tài vận, tình duyên của mình.

Bị sao xấu ngáng đường nên Sửu phải đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cả nể mà cho vay mượn tiền bạc. Hãy nhớ, chỉ người thân mới đối đãi với ta không vụ lợi, người ngoài dù miệng ngọt ngào nhưng tâm địa chưa chắc đã chân thành.

Thế nên, từ 23/3 – 29/3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có được khá nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Làm ăn thuận lợi, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời đã an bài cho Tý.

Chỉ cần giữ mình, bình tĩnh giải quyết những khúc mắc trong công việc Sửu sẽ bình yên vô sự. Sang tuần tới, Sửu lại phơi phới hân hoan, may mắn an nhàn.

Tuổi Dần

Nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Dần đừng vội từ chối. Hãy dũng cảm nhận lấy và hoàn thành thật tốt, bởi đây chính là lúc để bạn khẳng định vị thế, thực lực của mình chốn công sở.

Thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể chính là những gì Dần nắm chắc trong tay. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có tử vi tuần mới đỏ chót như son.

Họa phá tài đeo bám sẽ khiến Mão gặp phải khá nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh Mão đừng vội bung tiền đầu tư. Họa phá tài đeo bám sẽ khiến bạn gặp phải khá nhiều xui xẻo trong chuyện tiền bạc, dù nỗ lực đến mấy cũng lâm vào cảnh trắng tay.

Nhẫn nhại chờ vận xui tránh xa, sang tuần mới may mắn ùa vào nhà Mão sẽ tha hồ tung hoành, ôm hết của nả trong thiên hạ.

Tuổi Thìn

Trong tử vi tuần mới từ ngày 23/3 – 29/3 có nói, Thìn cần vững tin vào tài năng, thực lực của mình. Dù bị bàn ra tán vào Thìn cũng hãy bỏ ngoài tai miệng đời để toàn tâm toàn ý nỗ lực cho công việc.

Nếu cứ để bản thân cuốn vào thị phi, sân si vói người thì Thìn sẽ hao tài tốn của, dù có nhiều tiền đến mấy cũng ôm món nợ lớn vì sai lầm của mình.

Tuổi Tỵ

Vận tài lộc của người tuổi Tỵ trong tuần mới này khá vượng, họ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng. Càng về cuối tuần túi Tỵ càng chất chật tiền, cứ vơi lại đầy.

Tuy nhiên, vận tình duyên của Tỵ lại không may mắn như thế. Con giáp này và một nửa sẽ xảy ra không ít hiểu lầm, xung đột khiến tình cảm sứt mẻ, căng thẳng cùng cực.

Ngọ đừng cả nể kẻo mất trắng số tiền cho vay vào tay kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hãy cứ hăng say làm việc, cống hiến hết mình thì Ngọ sẽ nhận lại những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Từ đây, tài chính ổn định, cơ hội mới trong sự nghiệp sẽ gõ cửa nhà Ngọ.

Trong tuần mới này, Ngọ nên cân nhắc về việc cho vay mượn tiền bạc. Đừng cả nể kẻo mất trắng số tiền cho vay vào tay kẻ tiểu nhân.

Tuổi Mùi

Nếu không cẩn thận Mùi sẽ phạm phải những sai lầm đáng tiếc trong công việc, khiến họ bị cấp trên khiển trách, uy tín bấy lâu gầy dựng đều tan theo mây khói. Cẩn trọng trong từng lời nói, hành động là điều Mùi nên tự nhắc nhở mình.

Nếu có khúc mắc, hiểu lầm với một nửa Mùi nên ôn hòa giải quyết, đừng vì một phút nóng nảy mà hất tung tất cả kẻo hối hận cả đời.

Tuổi Thân

Trong tuần mới này, Thân cần có kế hoạch tài chính cụ thể, rõ ràng. Việc vung tay quá trán hay đầu tư sai sẽ khiến bạn phải mất đi số tiền khá lớn.

Đặc biệt, trong chuyện tình cảm con giáp này cần cẩn trọng. Nếu cứ để cái tôi của mình điều khiển cảm xúc thì việc bị bỏ lại phía sau, đánh mất tình yêu đẹp là điều khó tránh khỏi.

Càng về cuối tuần Dậu sẽ càng làm ăn thịnh vượng, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu đừng vội vàng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, cũng đừng để kẻ xấu “khích tướng” mà hao tài tốn của.

Càng điềm đạm, cầu toàn người tuổi Dậu càng có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Càng về cuối tuần bạn sẽ càng làm ăn thịnh vượng, tiền chất chật nhà.

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp có trách nhiệm trong công việc, nỗ lực không ngừng và chăm chỉ nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp Tuất đã có tiền tài vượng phát.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 23/3 đến 29/3 có nói, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi nhưng Tuất đã kiếm được số tiền khổng lồ, giúp họ có cả năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa.

Tuổi Hợi

Hiền lành, chăm chỉ lại dĩ hòa vi quý nên Hợi được nhiều người quý mến, thương yêu. Canh Tý 2020, con giáp giàu có này sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, của nả lũ lượt ùa vào nhà.

Trong tuần mới này, Hợi sẽ làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.