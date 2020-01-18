Tử vi tuần mới 12 con giáp (20/1 - 26/1): Dậu tiền đổ về túi, Mùi phú quý phát tài, Thìn vận trình sa sút

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/1 đến 26/1/2020 có nói, Tý sẽ có tài vận khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa. Đầu tuần tiền ùa vào nhà, giữa tuần được cát tinh chiếu mệnh, cuối tuần song hỷ lâm môn nên con giáp giàu có này chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp (20/1 - 26/1) có nói, đây là tuần có khá nhiều biến động, người kiếm được bộn tiền, kẻ liên tục bị tiểu nhân quấy phá, tiền tài tiêu tán.

Nổi tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng Sửu vẫn bị tiểu nhân rình rập, bày mưu hãm hại. May thay, nhờ phúc lớn mệnh dày Sửu sẽ hóa nguy thành an, khiến kẻ xấu phải cúi mặt xấu hổ.

Thế nên, nếu thời cơ đến Tý đừng bỏ lỡ bởi đây là phúc phần trời cho bạn, người khác dù muốn cũng chẳng thể có được.

Trong tử vi tuần mới này, Sửu sẽ có vận tài lộc vượng phát, phú quý hơn người. Được thần tài mở kho phát lộc nên càng về cuối tuần Sửu càng tha hồ đếm tiền sái tay.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo, Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh nên công danh rộng mở, sang Tết Canh Tý 2020 may mắn theo chân, lộc lá đầy nhà.

Càng dám nghĩ dám làm, nỗ lực không ngừng Dần càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Nhờ có một nửa tâm lý, luôn quan tâm, san sẻ khó khăn với mình nên Mão cũng được an ủi phần nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận của người tuổi Mão sẽ có khá nhiều biến động trong tuần mới này. Dẫu là tuần làm việc cuối năm nhưng áp lực công việc đè nặng trên vai khiến Mão mệt mỏi và áp lực vô cùng.

Dẫu công việc không như ý, bận bịu ngày đêm nhưng bù lại, nhờ có một nửa tâm lý, luôn quan tâm, san sẻ khó khăn với mình nên Mão cũng được an ủi phần nào.

Tuổi Thìn

Bị hung vận đeo bám nên Thìn sẽ bị xui xẻo theo chân, công danh sự nghiệp bị ngáng trở. Dẫu có tài năng, thực lực nhưng Thìn lại chẳng thể giành lấy những gì xứng đáng là của mình do tiểu nhân dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại.

Thay vì hơn thua với kẻ xấu, Thìn hãy cứ để ngoài tai tất cả mọi điều. Chỉ cần sống tử tế, thiện lương thì trời cao sẽ tự an bài.

Tuổi Tỵ

Hung tinh rình rập, họa ập xuống đầu nên nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay cho ai vay mượn tiền bạc Tỵ hãy thật cẩn trọng. Bởi lẽ, rất nhiều kẻ chỉ giả vờ thân thiết với bạn hòng lợi dụng lòng tin để trục lợi bất chính.

Vận khí không tốt nên tình duyên của Tỵ cũng chẳng mấy suôn sẻ. Sau những cuộc cãi vã, mâu thuẫn bạn cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đừng giận quá mất khôn kẻo đánh mất hạnh phúc đang có.

Ngọ sẽ bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, Ngọ sẽ bị hung vận soi chiếu, xui xẻo ập xuống đầu. Thay vì nóng lòng trước những quyết định quan trọng Ngọ cần cân nhắc để không phạm phải sai lầm tai hại.

Chỉ cần bình tĩnh giải quyết từng khúc mắc, chịu khó lắng nghe những lời góp ý thì bạn sẽ bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi.

Tuổi Mùi

Đầu tuần không mấy suôn sẻ nhưng từ giữa tuần trở đi Mùi sẽ hút cạn lộc trời, phú quý ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có bạc tiền rủng rỉnh, cứ thế mà giàu.

Sang năm Canh Tý 2020 Mùi sẽ làm ăn vượng phát, muốn nghèo cũng không được khiến ai nấy đều ngưỡng mộ bội phần.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ ngày 20/1 đến 26/1/2020 của 12 con giáp dự báo, Thân sẽ đón tin vui tài lộc liên tục. Được quý nhân thương yêu, bề trên phù trợ nên con giáp giàu có này sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhận được khoản lương thưởng kếch xù.

Đặc biệt, cuối tuần này Thân sẽ có chuyến du lịch xa đáng nhớ bên một nửa thân yêu của mình.

Sau Tết Canh Tý Dậu sẽ sung túc đủ đầy, của nả đầy nhà, cả năm bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

May mắn theo chân, quý nhân tương trợ nên người tuổi Dậu sẽ kiếm được bộn tiền trong tuần mới này. Tài lộc hanh thông còn giúp Dậu có cơ hội đổi đời, thăng tiến cực nhanh trong sự nghiệp.

Sau Tết Canh Tý Dậu sẽ sung túc đủ đầy, của nả đầy nhà, cả năm bội thu khiến ngay chính họ cũng không tin vào may mắn trời cho mình.

Tuổi Tuất

Vận trình của Tuất sẽ có khá nhiều biến động từ ngày 20/1 đến 26/1/2020. Nhiều chuyện không may mắn ập xuống cùng lúc khiến con giáp này luôn trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi, áp lực vô cùng.

May mắn thay, giữa tuần có cát tinh chiếu mệnh nên Tuất sẽ có thu nhập ổn định, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tử vi tuần mới với hung cát đan xen. Dù công việc thuận lợi, kiếm được nhiều tiền nhưng chuyện tình cảm của họ lại cực khó đoán. Chính vì vô tâm, không biết cách quan tâm, săn sóc một nửa của mình nên Hợi đứng trước nguy cơ tình yêu nguội lạnh, vô tình đánh mất nhau.

Vậy nên, dù bận rộn đến mấy Hợi cũng đừng quên dành thời gian vun đắp tình cảm nếu không khi đã vuột mất bạn có hối hận cũng không kịp.

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