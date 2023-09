Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), Tài Thần gõ cửa, 3 con giáp này vận trình lên hương, làm ăn thông thuận, may mắn triền miên

Những người tuổi Dậu trong tuần mới (11/4 - 17/4) bỗng nhận được vận may trời cho. Bản mệnh có được một món hời thu về nhiều khoản tiền. Càng bước về cuối tuần, những người tuổi Dậu có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Trong giai đoạn này, họ sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn. Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Theo tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), người tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ.

Theo tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), người tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần mới (11/4 - 17/4) có một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn. Bạn hừng hực sức sống, đầy lửa đam mê, tới một phút nào đó bạn sẽ ngộ ra những điều trước nay mình theo đuổi đang gặp vướng mắc ở đâu, từ đó mà tiến về phía trước không chút ngần ngại.

Sở dĩ bản mệnh tỉnh ngộ không hoàn toàn là do ngộ tính của bản thân mà phần lớn là do con giáp này được quý nhân chỉ điểm, gạt bỏ lớp sương mù trước mắt. Công việc của người tuổi Thìn tiến triển rất tốt, vận may cứ thế kéo dài. Tiền bạc đến khá dễ dàng, có khi chỉ một khoản đầu tư nho nhỏ thôi cũng có thể mang lại cho con giáp này thu hoạch lớn đến ngỡ ngàng.

Người tuổi Thìn trong tuần mới (11/4 - 17/4) có một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.