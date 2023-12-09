Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12), 3 con giáp trúng vận giàu sang, bước ra đường tiền theo gót, lộc lá tràn trề vào nhà

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 08:54

Dưới đây là những con giáp may mắn nhận được cơ hội “ngàn năm có một” đổi đời, lên hương nhanh chóng, thu được nguồn tiền khủng nhất.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được cơ hội khá lớn trong công việc. Bạn tha hồ thể hiện tài năng của bản thân, thăng quan tiến chức là chuyện bình thường. Bước sang tuần mới, Thìn sẽ nhận được khá nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, không còn vướng phải nhiều chuyện buồn phiền.

Từ thời điểm này, nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh, thoải mái mua nhà, sắm xe tiêu hoài không hết. Bạn khao khát làm giàu và mọi ý nguyện đã đúng như bản thân mong muốn. Sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển,thế nên hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thể hiện bản thân.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12), 3 con giáp trúng vận giàu sang, bước ra đường tiền theo gót, lộc lá tràn trề vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, sang tuần mới đến, Thân là con giáp may mắn, được đánh giá khá cao về tài quan sát, nhìn xa trông rộng. Trước khi làm gì đó, bạn luôn cân nhắc kỹ càng nên ít khi gặp sai sót đáng tiếc. Tiền bạc, công danh của bạn từ thời điểm này tăng lên chóng mặt, không còn gặp tiểu nhân cản đường.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui lớn. Những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Những người có gia đình, vợ chồng vô cùng hòa thuận, yêu thương nhau.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12), 3 con giáp trúng vận giàu sang, bước ra đường tiền theo gót, lộc lá tràn trề vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp giỏi giang, được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho giữ chức vụ khá lớn trong công việc. Đúng tuần mới đến, Tý có cơ hội thay đổi bộ phận làm việc. Đảm nhiệm vai trò mới, bạn sẽ phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Hãy tận dụng cơ hội tốt này để đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng khá tốt nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Bạn không còn mắc những chứng bệnh liên quan đến đau đầu, đau bao tử.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12), 3 con giáp trúng vận giàu sang, bước ra đường tiền theo gót, lộc lá tràn trề vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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