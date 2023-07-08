Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp Nam Tào chấm sổ vàng, đào trúng mỏ kim cương, phước đức cao chót vót khó ai sánh bằng, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/07/2023 17:24

Trong tuần mới (10/7 - 16/7), 3 con giáp này phước đức cao chót vót khó ai sánh bằng, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi mang tính cách lạc quan, thái độ tích cực. Họ bình tĩnh, ôn hòa, sở hữu chỉ số EQ cao. Con giáp này không bao giờ tự đề cao bản thân, luôn sống khiêm nhường. Trong cuộc sống, họ công bằng, tử tế. Trong công việc, họ hòa đồng với đồng nghiệp, được lòng cấp trên.

Con giáp tuổi Hợi đa tài và linh hoạt. Họ có thể thích nghi với nhiều tình huống khác nhau và dễ dàng học hỏi các kỹ năng mới. Sự linh hoạt này giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Trong tuần mới (10/7 - 16/7), con giáp này có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên trong tháng này, Hợi hoàn thành tốt các kế hoạch công việc và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Đây cũng là cơ hội để người tuổi này triển khai các kế hoạch kinh doanh, buôn bán. Con giáp này cũng cần chủ động tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp Nam Tào chấm sổ vàng, đào trúng mỏ kim cương, phước đức cao chót vót khó ai sánh bằng, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có bản tính ổn định, tâm lý rất ôn hòa. Họ thông minh lanh lợi, mặt khác lại có khí chất đặc biệt đáng khâm phục, không bao giờ thiếu dũng khí. Người tuổi Mùi là tuýp người có tính cách đặc biệt, giữ được sự ổn định nhưng tính cách lại muôn màu muôn vẻ. Họ tốt bụng và rất tích cực, làm việc gì cũng có quy tắc. Họ biết cách xem xét người khác nghĩ về mình như thế nào nên cũng có thể trao đổi quan điểm, suy nghĩ từ góc độ của người khác, và còn đưa ra lời khuyên cho những người xung quanh. Nhiều bạn bè nhưng ít người đố kỵ, ghen ghét sẽ giúp họ phát triển thuận lợi và có những bước tiến khác biệt trong năm nay. 

Trong tuần mới (10/7 - 16/7), người cầm tinh tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, cũng khiến bản thân tự tin hơn. Nếu nắm bắt được đúng thời điểm, cuộc sống của người tuổi Mùi có thể thay đổi rất tốt, từ nghèo khó sang giàu có. 

Trong tuần mới (10/7 - 16/7) họ thực sự có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, không những thu nhập tăng cao mà nỗi hoang mang cũng biến mất hoàn toàn, cuộc sống suôn sẻ hơn. Tài năng được bộc lộ hết nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, bên cạnh những người tuổi Mùi đều có quý nhân phù trợ nên cũng có thể mở rộng tầm nhìn và làm giàu thuận lợi. Chính nhờ sự kiên trì và lạc quan nên họ có thể phát triển thuận lợi như mong muốn. 

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp Nam Tào chấm sổ vàng, đào trúng mỏ kim cương, phước đức cao chót vót khó ai sánh bằng, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão bản tính ít nói, không thích gây sự, hoàn cảnh gia đình sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực của bản thân. Họ luôn là người có thái độ tốt, lòng tốt có thể khiến những người xung quanh nhìn nhận giá trị của họ. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách trầm tĩnh, sắc sảo. Họ biết nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mới ở mọi nơi, kể cả ở môi trường công sở mới.

Người tuổi Mão có thể rất bình ổn trong tháng 6, phát triển có thể chậm hơn một chút nhưng bắt đầu từ tuần mới (10/7 - 16/7), cuộc sống của họ sẽ viên mãn hơn. Trong tuần mới (10/7 - 16/7), họ sẽ có một khởi đầu mới tiến bộ vượt bậc, nhiều vấn đề được giải quyết, thu nhập tăng tiến, gặp gió thuận hòa. Trong tuần mới (10/7 - 16/7) có nhiều quý nhân xuất hiện bên cạnh họ, việc thăng quan tiến chức có thể xảy ra. Người tuổi Mão có những bước tiến xa hơn, mọi việc hanh thông như ý. 

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp Nam Tào chấm sổ vàng, đào trúng mỏ kim cương, phước đức cao chót vót khó ai sánh bằng, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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