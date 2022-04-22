Tử vi tuần cuối cùng của tháng 4, cõng trọn lộc trời, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, thăng tiến liên miên, tiền vành dư dả, tha hồ tận hưởng hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 02:15

Tử vi tuần cuối cùng của tháng 4, 3 con giáp may mắn vận trình đỏ thắm, sự nghiệp lên hương, tiền bạc dư dả mặc sức chi tiêu.

Tuổi Tý

Trong tuần cuối cùng của tháng 4, người tuổi Tý tài lộc dư dả, muốn gì được nấy. Con giáp trở nên hăng hái, bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự. Tinh thần tích cực của con giáp được cấp trên đánh giá cao, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Con giáp càng cố gắng thì sẽ càng nhận về nhiều tiền tài, của cải.

Đường tình duyên của con giáp may mắn thuận lợi. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Vì thế, bạn hãy chủ động thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất trong những lúc khó khăn.

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Trong tuần cuối cùng của tháng 4, người tuổi Tý tài lộc dư dả, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 4 vận trình lên hương, tận hưởng cuộc sống. Con giáp không mất quá nhiều công sức để đạt được hiệu quả cao. Tài chính từ đây cũng trở nên rủng rỉnh giúp con giáp thỏa sức chi tiêu, mua sắm không cần nhìn giá.

Con giáp biết cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Bất kỳ ai ở bên bạn cũng được truyền nguồn năng lượng tích cực. Đây là một trong những ưu điểm tích cực khiến bản mệnh được nhiều người yêu quý.

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Người tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 4 vận trình lên hương, tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ trong tuần cuối cùng của tháng 4 diễn ra thuận lợi. Bản mệnh nhận được nhiều tin vui bất ngờ như được tăng lương, thưởng nóng hoặc một điều gì đó bạn mong đợi đã thành sự thật. Đây cũng là thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được. Hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Cả hai được dự đoán là sẽ có một cái kết viên mãn trong tương lai gần.

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Công việc của người tuổi Ngọ trong tuần cuối cùng của tháng 4 diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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