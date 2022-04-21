Tử vi 10 ngày tới, Thần Tài soi chiếu, 3 con giáp tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 23:42

Hãy cùng xem bạn có lọt top 3 con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới này không nhé.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Năng lực gặp thời cơ tốt được phát huy sức mạnh, cộng thêm tinh thần hăng say và làm việc không biết mỏi mệt mà con giáp này không ngại nhiệm vụ nào. Thành tựu từng bước được gặt hái tiếp thêm cho bản mệnh động lực để bắt tay vào các dự định tiếp theo. 

Vận trình tài lộc vượng phát. Tử vi dự đoán con giáp may mắn này có thể kiếm tiền dễ dàng nhờ sự nhanh nhạy và tháo vát của mình.

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Công việc của tuổi Thân trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi nhờ vào cát tinh Chính Tài nên sự nghiệp nhuốm màu tươi vui. Bạn vượt qua không ít khó khăn trở ngại để đi làm dù bao người xung quanh thi nhau nghỉ việc. Sự kiên trì và lì lợm của con giáp này sớm được cấp trên nhìn thấy, thời gian tới có lẽ nhiều bạn sẽ được thăng chức.

Vận tình cảm thịnh vượng nên gia đình êm ấm, bình an, hòa thuận. Mọi người trong nhà biết cảm thông cho khó khăn của nhau.

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Trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi nhờ vào cát tinh Chính Tài nên sự nghiệp nhuốm màu tươi vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng trôi chảy. Những biểu hiện xuất sắc công việc của người tuổi này được cấp trên đánh giá đúng. Sắp tới đây, bản mệnh sẽ đảm đương thêm những trọng trách mới, áp lực lớn đồng nghĩa với cơ hội cũng tăng theo.

 Vận trình tình cảm yên ấm. Bản mệnh có khoảng thời gian đắm mình trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời bên gia đình.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 6 ngày tới (22/4 - 27/4), tài vận hanh thông, thuận đường sự nghiệp, 3 con giáp phất lên phát tài, vận trình vượng phát, có được muôn vàn điều may

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